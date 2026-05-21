Nieuw Apple Watch Ultra 4-gerucht hint naar "volledig vernieuwd design" en nieuwe sensoren

Tot nu toe hebben we nog niet veel geruchten gezien over de Apple Watch Ultra 4, maar nu begint er toch eindelijk hier en daar wat informatie binnen te stromen. De Apple Watch Ultra 3 werd vorig jaar in september nog gelanceerd (en veroverde al gauw de toppositie van onze koopgids van de beste Apple Watches), maar aangezien de originele Apple Watch Ultra ook al na een jaar vervangen werd door de Watch Ultra 2, zou het geen complete verrassing zijn als Apple de Watch Ultra 4 komende september aankondigt tijdens zijn grote lanceringsevenement.

Een verslag van Digitimes (via 9to5Mac), gebaseerd op 'marktverwachtingen', noemt een "significante upgrade voor sensorfuncties" voor de Ultra 4. Een vernieuwd sensorsysteem zou dan ook zorgen voor een grotere bestelling bij de sensorleverancier, Taiwan-Asia Semiconductor.

De hartslagsensor van de Watch Ultra 3 is al uitstekend, dus een sensorupgrade zal waarschijnlijk meer met een verbetering voor een andere feature te maken hebben. Apple heeft ook al metingen voor hypertensie, waarbij gebruikers een melding krijgen als hun bloeddruk na 30 dagen mogelijk chronisch te hoog lijkt te zijn, plus zuurstofsaturatie en huidtemperatuur (voor features zoals slaaptracking en het tracken van de menstruele cyclus).

Latest Videos From

Als er een nieuwe sensor onderweg is, dan hebben we waarschijnlijk te maken met een sensor die ene nieuwe feature mogelijk maakt of accuratere metingen moet bieden bij een van de bovengenoemde features.

Een "volledig vernieuwd design"?

Het is het volgende gedeelte van het verslag waar we meer onze twijfels bij hebben. Digitimes noemt namelijk ook een "volledig vernieuwd design" dat naast het nieuwe sensorsysteem zou verschijnen. Het zou natuurlijk kunnen na drie generaties, maar eigenlijk verwachten wij niet veel meer dan misschien wat kleine designveranderingen.

Apple probeert meestal een goed design te vinden en houdt zich daar dan vrij lang aan vast. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat zo'n design erg herkenbaar wordt en mogelijk zelfs iconisch. De Watch Ultra-serie was voor Apple al een redelijk grote verandering ten opzichte van de standaard Apple Watches. Toch zijn iets grotere veranderingen ook niet compleet ongekend. Kijk daarvoor maar naar de iPhone Air.

Dit kan natuurlijk ook gaan over een aanpassing op het gebied van de dikte, materialen of batterij-efficiëntie, maar over het algemeen verwachten we toch dat de Watch Ultra 4 er (op het eerste gezicht) vrijwel hetzelfde uit zal zien als de Watch Ultra 3. Als er wel iets veranderd, ook al is het maar iets heel kleins, dan zal Apple het ongetwijfeld wel als een vernieuwd design promoten. Mogelijk zien we in september dus hoe dit vernieuwde design eruitziet.