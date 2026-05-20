De Apple Watch Ultra 4 zou je bloeddruk kunnen meten

De Apple Watch Ultra 3 is de meest uitgebreide smartwatch in het aanbod van Apple. Zijn opvolger zou nog beter kunnen worden dankzij een nieuwe functie. Volgens een bericht van DigiTimes (via Gadgets & Wearables) zal de Apple Watch Ultra 4, die in september wordt verwacht, een nieuwe functie bevatten waarmee je je bloeddruk kunt meten en tijdig een melding krijgt als er iets mis lijkt te zijn.

Hoewel deze specifieke functie er nog niet is, introduceerde watchOS 26 een vergelijkbare functie voor waarschuwingen bij hoge bloeddruk. Deze functie gebruikt de optische hartslagsensor van de Apple Watch om meldingen naar je pols te sturen. DigiTimes zegt dat de nieuwe bloeddrukmetingen op een vergelijkbare manier werken.

Het feit dat de tool waarover DigiTimes berichtte nog niet beschikbaar is, komt blijkbaar omdat de FDA dit nog moet goedkeuren. Het feit dat FDA-goedkeuring vereist is, wijst erop dat dit een belangrijke functie is met enig medisch belang.

Het idee dat dit systeem voor bloeddrukmetingen gekoppeld is aan nieuwe hardware is logisch. Er gaan geruchten dat Apple in september een grote update voor de Apple Watch zal uitbrengen en dat zou verder kunnen gaan dan aanpassingen aan de buitenkant.

Toch is deze functie mogelijk niet zo geavanceerd als sommigen hopen. Gadgets & Wearables suggereert bijvoorbeeld dat het horloge wellicht eenvoudige meldingen zal geven in plaats van gedetailleerde systolische en diastolische waarden.

Of deze functie ook beschikbaar komt voor oudere Apple Watch-modellen is nog een groot vraagteken. Verschillende Apple Watches beschikken over de optische sensoren die Apple gebruikt voor de waarschuwingen omtrent hoge bloeddruk, waardoor ze mogelijk compatibel zijn met de nieuwe bloeddrukmetingen. Het kan echter ook dat Apple besluit dat alleen horloges met de nieuwste sensoren deze metingen mogen uitvoeren.

Naast deze functie krijgt de Apple Watch Ultra 4 volgens DigiTimes een "volledig nieuw ontwerp" en een ring van acht sensoren aan de onderkant, vermoedelijk inclusief de optische sensor voor bloeddrukmetingen.