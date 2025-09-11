Hands-on met de Apple Watch Series 11: een kleine, maar cruciale sprong voorwaarts

We hebben het voorbije jaar bijna dagelijks de Apple Watch Series 10 of Ultra 2 gedragen en het terugkerende probleem was de batterijduur. De Series 10 moest elke dag opgeladen worden en de Ultra 2 hield het soms net geen twee dagen vol. De toevoeging van snelladen was een schrale troost en loste de basis van het probleem helaas niet op.

Hoewel we wisten dat Apple waarschijnlijk zou aankondigen dat de Apple Watch Series 11 nieuwe gezondheidsfuncties en betere prestaties zou krijgen, waren we heel aangenaam verrast toen de verbeterde batterijduur van 24 uur werd onthuld.

Dat hebben we niet kunnen testen tijdens onze korte hands-on sessie in Apple Park, dus we weten nog niet of dit cijfer ook in de praktijk gehaald wordt. De batterij is hoe dan ook beter, want de vorige modellen hadden een geschatte batterijduur van 18 uur (oftewel 25 procent minder).

Swipe to scroll horizontally Apple Watch Series 11: specs Prijs Vanaf 449 euro Afmetingen 42 x 36 x 9,7 mm of 46 x 39 x 9,7 mm Gewicht 30,3g (42mm) of 37,8g (46mm) Case Aluminium of titanium Display Retina LTPO3 display OLED-groothoekscherm met Ion-X-glas (aluminium) of saffierkristal (titanium) Gps L1 GPS, GNSS, Galileo en BeiDou Batterij 24 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 2e gen. Ultra Wideband-chip en 5G (optioneel) Waterproof? WR50 en IP6X

Tot 24 uur batterij

(Image credit: Future)

De Series 11 heeft een batterijduur van maximaal 24 uur, zowel voor de 42mm- als de 46mm-versie. Hoewel de afmetingen hetzelfde zijn als die van de Series 10 heeft Apple de batterij opnieuw ontworpen, deze gekoppeld aan een efficiëntere 5G-modem op LTE-modellen en enkele prestatieverbeteringen doorgevoerd in watchOS 26.

Dit herontwerp heeft geresulteerd in iets grotere batterijen (ongeveer 9% groter in de versie van 42 mm en 11% groter in de versie van 46 mm). Dit alles zorgt voor een aanzienlijk langere gebruiksduur.

Als je de energiebesparende modus inschakelt, waarin sommige functies worden uitgeschakeld, waaronder het always-on display, gaat de Series 11 tot wel 38 uur mee. Snelladen is weer van de partij en zorgt ervoor dat de Apple Watch Series 11 na halfuurtje voor 80% is opgeladen.

Een steviger scherm

(Image credit: Apple)

Hoewel dit grotendeels hetzelfde scherm is als op de Apple Watch Series 10, is dat zeker geen minpunt. Het scherm heeft vorig jaar namelijk een grote upgrade gehad met hogere helderheid, rijkere kleuren en bredere kijkhoeken. Diezelfde uitstekende ervaring krijg je ook op de Apple Watch Series 11.

Het is nog steeds een LTPO3-scherm met Retina OLED-paneel met een variabele verversingssnelheid die tot 1Hz kan zakken om energie te besparen. Het zag er geweldig uit in de helder verlichte demoruimte en kan een helderheid tot 2.000 nits bereiken.

De enige verandering aan het scherm is een Ion-X-glas dat twee keer zo krasbestendig is. Ook dit hebben we natuurlijk niet uitgetest, omdat de Apple-medewerkers ons wellicht vriendelijk zouden verzoeken de demoruimte te verlaten als we met de Apple Watch Series 11 gingen gooien.

De Apple Watch Series 11 wordt aangedreven door de S10-chip met een 64-bits dual-coreprocessor, dezelfde als in de Series 10. Apple's watchOS 26 (met Liquid Glass, de Notes-app, Workout Buddy en nieuwe gebaren) werkte tijdens onze demo erg soepel en we verwachten niet dat de prestaties een probleem zullen zijn. Je krijgt ook 64GB opslagruimte en er is een nieuwe Flow-wijzerplaat die perfect past bij de stijl van het nieuwe Liquid Glass.

Twee nieuwe gezondheidsfuncties

(Image credit: Future)

De Series 11 komt met bloedzuurstofmonitoring, activiteitentracking, een huidtemperatuursensor, hartslag en ECG (elektrocardiogram), plus slaaptracking met slaapapneu-detectie.

Apple voegt ook twee nieuwe gezondheidsfuncties toe en eentje daarvan komt via een update naar bestaande Apple Watches. De eerste toevoeging is de slaapscore. Het is bijna ongeloofwaardig dat Apple hier nu pas mee komt, want ongeveer elke andere smartwatch kan dit. Of je nu een Galaxy Watch, Pixel Watch of Garmin-horloge draagt, je krijgt een score op 100 te zien die je slaap beoordeelt.

Naast het aantal uren dat je hebt geslapen en de tijd die je in verschillende fasen zoals REM-slaap of diepe slaap hebt doorgebracht, krijg je nu ook op de Apple Watch een score op 100 die aangeeft hoe goed je nachtrust was. Dit is een nuttige toevoeging die gebruikers snel een duidelijk beeld van hun slaap geeft. Het mooie is dat dit terug kan kijken naar eerdere slaapgegevens en met terugwerkende kracht een slaapscore kan toekennen. Op deze manier kun je meteen patronen ontdekken.

De andere grote nieuwe ontwikkeling is dat de Series 11 je kan waarschuwen voor mogelijke hypertensie (hoge bloeddruk) over een periode van 30 dagen. Het maakt gebruik van een speciaal algoritme en de optische hartslagsensor om polssignalen en morfologie te analyseren. Als het een patroon detecteert over een periode van 30 dagen, krijg je een melding met de aanbeveling om een arts te raadplegen voor mogelijke hypertensie.

Apple verwacht in het eerste jaar meer dan een miljoen mensen te waarschuwen voor een mogelijk probleem, maar voor alle duidelijkheid: het geeft geen bloeddrukresultaten weer en meet geen individuele punten. Apple zegt dat deze functie deze maand beschikbaar zal zijn in de VS (onder voorbehoud van de verwachte goedkeuring door de FDA) en in meer dan 150 andere landen op de Series 11, evenals op de Series 9, Series 10, Ultra 2 en Ultra 3.

5G is hier

De LTE-modellen van de Apple Watch Series 11 krijgen ten slotte een upgrade van 4G LTE naar 5G. Dit is een efficiëntere modem die een betere dekking biedt. Hij ondersteunt nog steeds 4G LTE-verbindingen, evenals L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou en tweede generatie Ultra Wideband-connectiviteit.

Al met al is de Apple Watch Series 11 geen enorme sprong voorwaarts, maar het is zeker een stap in de goede richting en heeft een veel betere batterij. Het feit dat hij 24 uur meegaat, wat we overigens wel nog in de praktijk moeten testen, is misschien al voldoende om te upgraden.

De Apple Watch Series 11 heeft ten slotte dezelfde vanafprijs als de Series 10. De goedkoopste versie kost 449 euro (42mm, aluminium, geen 5G) en de prijs kan oplopen tot 849 euro (46mm, titanium, 5G). Houd er rekening mee dat de titanium versies altijd voorzien zijn van 5G-connectiviteit.