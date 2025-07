Grote Samsung Galaxy Watch 8-leak onthult mogelijke specs en prijzen

Het volgende grote Samsung Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats op woensdag 9 juli, oftewel over een paar dagen, maar we zijn nu opnieuw een uitgebreide leak tegengekomen die veel informatie deelt over een van de apparaten die we verwachten te zien tijdens het evenement: de Samsung Galaxy Watch 8.

Deze leak komt vanuit Dealabs (via 9to5Google) en bevat informatie over vrijwel alles wat je maar zou willen weten over de aankomende wearable en de andere aankomende wearables (al moeten we hier wel enigszins vertrouwen op vertalingen van Google Translate).

Schijnbaar krijgen we dit jaar drie nieuwe smartwatchmodellen van Samsung. Dat komt niet volledig als een verrassing, want dat zagen we ook in in het "lek" vanuit belsimpel. Het gaat naar verwachting om de Galaxy Watch 8, de Galaxy Watch 8 Classic en de Galaxy Watch Ultra 2 (of mogelijk gewoon een aangepaste versie van de bestaande Galaxy Watch Ultra). Er was vorig jaar geen Classic-model. We kregen toen wel een Galaxy Watch 7 en dus de Galaxy Watch Ultra.

Deze leak geeft aan dat de Galaxy Watch 8 het zal houden bij 32GB aan interne opslag, maar dat de twee duurdere modellen upgrades naar 64GB krijgen. Qua formaten lijkt de Galaxy Watch 8 beschikbaar te worden gemaakt in 40 mm en 44 mm, de Galaxy Watch 8 Classic in 46 mm en de Galaxy Watch Ultra (2) in 47 mm.

Accessoires en prijzen

We krijgen mogelijk deze week een nieuw Galaxy Watch Ultra-model te zien. (Image credit: Future / Matt Evans)

Al deze horloges krijgen waarschijnlijk 2GB RAM en zullen draaien op Samsungs eigen Exynos W1000-processor. Dat is dezelfde processor die ook in de modellen van vorig jaar zat, dus we verwachten geen snellere prestaties, maar dat is bij wearables misschien ook niet echt een prioriteit.

De Galaxy Watch 8 zal standaard beschikken over een "siliconen sportbandje", de Galaxy Watch 8 Classic heeft een "premium hybride bandje" en de Galaxy Watch Ultra (2) wordt gebundeld met een "extreem sportbandje" volgens deze leak.

Deze leak bevat ook zogenaamd de prijzen voor de modellen in Frankrijk en als deze accuraat zijn, zouden ze dus ook voor Nederland en België kunnen gelden. Het zou gaan om een prijs van 379,99 euro voor de 40 mm Watch 8, 429,99 euro voor de 40 mm Watch 8 met LTE, 409,99 euro voor de 44 mm Watch 8, 459,99 euro voor de 44 mm Watch 8 met LTE, 529,99 euro voor de Watch 8 Classic, 579,99 euro voor de Watch 8 Classic met LTE en 699,99 euro voor de Galaxy Watch Ultra (2).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het lijkt er dus op dat de Galaxy Watch 8 duurder wordt dan zijn voorganger, terwijl het nieuwe Ultra-model dezelfde adviesprijs lijkt te krijgen als de originele Galaxy Watch Ultra.