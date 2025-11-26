Garmin heeft zojuist de "toekomst van wearables" geteased en we hoeven misschien niet lang meer te wachten

Kunnen we misschien voor het einde nog een nieuw apparaat toevoegen aan onze lijst met de beste Garmin-horloges? Daar lijkt het wel op, want Garmin heeft zelf een teaser gedeeld voor de "toekomst van wearables" op zijn officiële Facebook-pagina in India.

Het lijkt erop dat de post inmiddels weer verwijderd is, maar niet voordat de Reddit-gebruiker u/Eastern-Signal-1778 hem wist te spotten(via GSMArena). We zien in de post een glimp van het nieuwe apparaat met daarbij de beloftes dat het apparaat "stijlvol" en "slim" is, plus dat het "binnenkort" zal arriveren.

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe wearable een soort Whoop-achtige band zonder scherm te zijn. We hebben eerder ook al geruchten gehoord die suggereerden dat Garmin werkt aan zo'n soort apparaat en dat dit apparaat mogelijk de Garmin Recovery Band zal heten.

Garmin lanceerde dan ook wel een bandje zonder scherm in juni, genaamd de Index Sleep Monitor, maar die is alleen bedoeld voor slaaptracking en het is een vrij groot bandje dat je om je bovenarm moet doen. Er kan echter dus nog steeds een apparaat onderweg zijn dat meer lijkt op de producten van Whoop en op de Polar Loop.

Of wordt het toch een smartwatch?

De bekende tipgever the5krunner heeft de afbeelding ook nog even grondig onderzocht en suggereert dat het misschien niet om een soort Whoop gaat, maar om een dunne smartwatch met ingebouwd LED-lampje. Het is alleen niet echt duidelijk bij welke Garmin-serie dit nieuwe apparaat zou passen.

Aangezien er dus ook wordt gesproken over de "toekomst van wearables", lijkt het erop dat dit niet gewoon een standaard upgrade wordt voor een bestaand model. Of het uiteindelijk nou gaat om een smartwatch of een bandje zonder scherm, het zal waarschijnlijk flink verschillen van de rest van het aanbod van Garmin.

Het team bij Gadgets & Wearables gokt dat het toch om een bandje zonder display zal gaan, in de stijl van een Whoop, en dat het LED-lampje aan de zijkant gebruikt zal worden om een indicatie te geven van de status van bijvoorbeeld (onder andere) het batterijniveau.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het duurt waarschijnlijk niet lang meer totdat we erachter komen wat dit apparaat precies is. Als Garmin het al op sociale media aan het teasen is, lijkt het waarschijnlijk dat het product nog voor het einde van het jaar verschijnt. Ook al is deze teaser dus misschien wel iets vroeger gedeeld dan de bedoeling was.