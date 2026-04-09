Garmin-gebruikers krijgen meer inzicht in hun cyclus en vruchtbaarheid

Eenvoudigere tracking

iPhone en Garmin-smartwatch met cyclustracking
(Beeld: Garmin / Natural Cycles)

Garmin-smartwatches zijn meer dan alleen activity trackers: ze kunnen je helpen een duidelijker beeld te krijgen van je gezondheid in het algemeen, met tal van gegevens die veel verder gaan dan alleen lichaamsbeweging. Dit is nu nog verder uitgebreid met de introductie van vruchtbaarheidsmonitoring dankzij een samenwerking met Natural Cycles.

Mocht je nog niet van Natural Cycles hebben gehoord: het is momenteel de enige anticonceptie-app die is goedgekeurd door de FDA in de VS. Dat betekent dat deze app geschikt is voor cyclusregistratie op Garmin-horloges om het inzicht in je vruchtbaarheid makkelijker te maken.

Plan (of voorkom) je zwangerschap

(Image credit: Garmin / Natural Cycles)

(Image credit: Garmin / Natural Cycles)

Een van de voordelen van een smartwatch om je vruchtbaarheid bij te houden, is dat het eenvoudig is en vanzelf gebeurt. Er is geen hormonale behandeling of ingewikkelde procedure nodig: je hebt alleen een paar gegevens nodig die je horloge vanaf je pols kan verzamelen. Garmin is overigens niet het eerste (of enige) bedrijf dat vruchtbaarheidsfuncties aan zijn horloges heeft toegevoegd. Concurrenten, waaronder Apple, Whoop en Fitbit, bieden ook een vorm van cyclusregistratie.

De cyclusregistratie van Garmin en Natural Cycles is nog niet overal beschikbaar, maar zou wel in Nederland en België moeten werken. Garmin geeft namelijk op hun website "de Europese Unie" aan als regio waarin het werkt.

Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.

