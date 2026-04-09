Garmin-gebruikers krijgen meer inzicht in hun cyclus en vruchtbaarheid

Garmin-smartwatches zijn meer dan alleen activity trackers: ze kunnen je helpen een duidelijker beeld te krijgen van je gezondheid in het algemeen, met tal van gegevens die veel verder gaan dan alleen lichaamsbeweging. Dit is nu nog verder uitgebreid met de introductie van vruchtbaarheidsmonitoring dankzij een samenwerking met Natural Cycles.

Mocht je nog niet van Natural Cycles hebben gehoord: het is momenteel de enige anticonceptie-app die is goedgekeurd door de FDA in de VS. Dat betekent dat deze app geschikt is voor cyclusregistratie op Garmin-horloges om het inzicht in je vruchtbaarheid makkelijker te maken.

De nieuwe functie komt naar meerdere Garmin-horloges, waaronder de Fenix 8, Forerunner 570, Venu 4 en Venu X1. Deze tracking meet je huidtemperatuur en gebruikt die meting vervolgens om inzichten in je vruchtbaarheid te tonen in de Natural Cycles-app. Dit stelt gebruikers in staat om hun "reproductieve gezondheid" beter te begrijpen. Je temperatuur wordt 's nachts bijgehouden, waarna de informatie 's ochtends wordt gesynchroniseerd met de Natural Cycles-app.

(Image credit: Garmin / Natural Cycles)

Een van de voordelen van een smartwatch om je vruchtbaarheid bij te houden, is dat het eenvoudig is en vanzelf gebeurt. Er is geen hormonale behandeling of ingewikkelde procedure nodig: je hebt alleen een paar gegevens nodig die je horloge vanaf je pols kan verzamelen. Garmin is overigens niet het eerste (of enige) bedrijf dat vruchtbaarheidsfuncties aan zijn horloges heeft toegevoegd. Concurrenten, waaronder Apple, Whoop en Fitbit, bieden ook een vorm van cyclusregistratie.

De cyclusregistratie van Garmin en Natural Cycles is nog niet overal beschikbaar, maar zou wel in Nederland en België moeten werken. Garmin geeft namelijk op hun website "de Europese Unie" aan als regio waarin het werkt.