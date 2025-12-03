Je Garmin-jaaroverzicht is nu beschikbaar... als je ervoor betaalt

Dit is de tijd van het jaar waarop allerlei apps en websites je een overzicht geven van je activiteiten in het afgelopen jaar. De bekendste is natuurlijk Spotify Wrapped. Apple heeft zijn Apple Music Replay uitgebracht, Strava's Year in Sport komt volgende week uit en Garmin is de nieuwste dienst die meedoet.

Gebruikers van Garmin-horloges verzamelen een enorme hoeveelheid gegevens over hun slaap-, herstel- en trainingsgewoonten, van hartslag tot fitnessleeftijd. Dat laatste is de leeftijd waarop Garmin denkt dat je cardiovasculaire systeem functioneert, vergeleken met je werkelijke biologische leeftijd.

Je Garmin weet welke routes je hebt afgelegd, de totale afstand die je hebt gelopen, gezwommen of gefietst, het aantal golven waarop je hebt gesurft en hoeveel gewicht je hebt getild. Dat is uitstekend materiaal voor een jaaroverzicht.

Helaas is de Garmin Connect Rundown, een gepersonaliseerd jaarverslag met statistieken over gezondheid, prestaties en activiteiten, waaronder het totale aantal stappen, de gemiddelde slaapscore, totalen van elk type activiteit en meer, alleen beschikbaar voor Garmin-gebruikers met Connect+-abonnement.

Het drama van Connect+

(Image credit: Garmin)

Garmin-gebruikers herinneren zich misschien nog Connect+ en de rampzalige lancering in maart, waarbij gebruikers massaal klaagden op Reddit, TikTok, Twitter en meer. De angst ontstond dat Garmin in de toekomst nieuwe functies voor dure horloges achter deze betaalmuur zou plaatsen.

Hoewel een jaaroverzicht in Wrapped-stijl verre van een essentiële functie is, maar eerder een leuke extra, is het een voorbeeld van deze geleidelijke verschuiving. Garmin probeert hiermee meer gebruikers naar Connect+ te lokken. Ten slotte heeft het bedrijf wel (gratis) enkele algemene statistieken over hun gebruikers in 2025 gedeeld. Hieronder lees je enkele hoogtepunten:

Garmin zag een toename van 29% in krachttrainingen, een toename van 45% in HIIT en een toename van 67% in racketsporten, wat wellicht met de populariteit van padel te maken heeft.

Vrouwen scoorden gemiddeld lager op stress dan mannen.

Garmin-gebruikers sliepen dit jaar gemiddeld 1% beter.

Garmin-gebruikers in Hongkong zetten gemiddeld de meeste stappen per dag, met name meer dan 10.000.