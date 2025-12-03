Apple Music Replay 2025 is eerder gearriveerd dan Spotify Wrapped: zo vind je jouw recap

Apple Music volgt niet netjes in de voetstappen van Spotify Wrapped, maar is er dit jaar eerder bij met zijn jaarlijkse 'Replay'. Dit is Apple's versie van een jaaroverzicht met statistieken over waar je allemaal naar geluisterd hebt dit jaar, je favoriete artiesten en andere interessante verrassingen.

Hoewel Spotify Wrapped meestal nog steeds als de beste variant van dit soort jaaroverzichten wordt gezien (hoewel het hier en daar ook wel kritiek krijgt), weet Apple Music Replay 2025 erg goede basisstatistieken te bieden, plus wat extra interessante data. Je kan van de Replay-ervaring genieten via de Apple Music-app op iOS, iPadOS, macOS, op het web, maar zelfs ook nog via de Android-versie van de app.

Als je overigens toegang probeert te krijgen op macOS, word je automatisch naar de web-versie gestuurd, maar de afspeellijst voor de recap is wel gewoon in de app te vinden.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Wij konden Replay meteen bovenaan in de Apple Music-app op een iPhone terugvinden. Als het goed is zie je in de app "Replay: Jouw muzikale verhaal" staan tegen een kleurrijke achtergrond.

Tik je deze aan, dan belandt je bij een simpele Replay-interface die je uitnodigt om te starten met een overzicht van highlights. Vervolgens kan je verder naar beneden scrollen voor je favoriete artiesten, nummers, afspeellijsten en genres van 2025. Je kan ook nog verder terugkijken naar voorgaande jaren of 2025 per maand bekijken.

De aanpak van Apple Music met dit overzicht van highlights koppelt verder geen bepaald genre of persoonlijkheidstype aan jouw gebruikt. Het gaat hier echt alleen om pure data. De eerste slide presenteert de belangrijkste statistieken echter wel met albumhoezen die over het scherm vliegen en een totale luistertijd. Vervolgens krijg je je de artiest te zien waar je het meest naar hebt geluisterd en daarna krijg je ook je favoriete nummers, albums en zelfs genres per maand te zien. Als laatste spoort Apple Music je ook nog aan om je overzicht te delen via Instagram (Stories of Reels) en TikTok.

(Image credit: Future/Apple)

De grootste verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat je nu meer inzicht kan krijgen door de data over je trends per maand. Natuurlijk kan je echter ook gewoon meteen naar je Replay-afspeellijst met je favoriete nummers van het jaar navigeren. Dit alles sluit verder ook goed aan bij Apple Musics maandelijkse recaps, die het bedrijf nu al een tijdje aanbiedt. Dit is een feature die we graag ook op Spotify zouden zien, maar in de tussentijd kan je daarvoor natuurlijk altijd Last.fm gebruiken.

Als je, net zoals wij, gebruikmaakt van meerdere muziekstreamingdiensten (zoals Spotify, Apple Music en Tidal), dan geeft het overzicht van één van deze diensten natuurlijk geen compleet beeld. Apple Music biedt verder dus ook niet de meest uitgebreide recap en er is dit jaar ook niet veel veranderd qua design, maar Apple Music Replay 2025 geeft de belangrijkste data goed weer en zorgt hier en daar wel voor wat geüpdatete thema's.

Apple's jaaroverzicht is mooi gepolijst, maar we zijn toch nog steeds iets meer benieuwd naar wat Spotify dit jaar zal doen met Wrapped 2025. Ja, we kunnen er natuurlijk van uitgaan dat er weer bepaalde eigenschappen worden toegekend aan de hand van de muziek waar we naar hebben geluisterd, plus een soort persoonlijkheid gebaseerd op onze favoriete genres en misschien zelfs weer wat filmpjes van de artiesten waar we het meest naar hebben geluisterd. In sommige landen bood Spotify vorig jaar zelfs een AI-gegenereerde podcast aan die dieper kon ingaan op jouw Wrapped. We zijn benieuwd of dat misschien in 2025 terugkeert en wat breder beschikbaar zal zijn.

Alle social media-apps zullen in ieder geval de komende tijd waarschijnlijk weer vol staan met iedereens jaaroverzichten van verschillende apps en diensten.