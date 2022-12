Apple Music Sing maakt van je iPhone een draagbare karaokemachine

Apple heeft een nieuwe functie voor Apple Music aangekondigd die al je karaokedromen in vervulling laat gaan. De muziekstreamingdienst ontvangt "later deze maand" een update met Apple Music Sing (opens in new tab). Die functie is beschikbaar voor apparaten als de iPhone 14 en iPad Air (2022) als update van Apple Music Lyrics en is geheel gratis.

Bij de lancering kun je niet alleen de tekst van een ondersteund nummer in realtime volgen, maar ook het volume van de zang regelen. Net zoals bij een echte karaoke kan je de zangstemmen van het nummer afstemmen op je eigen zangtalent. Het instrumentale deel blijft wel heel de tijd op hetzelfde volume spelen en je hebt zelfs de optie om de achtergrondzang in of uit te schakelen.

Apple Music Sing is er niet alleen voor nummers met solozangers. Je kan een duet doen met een partner of het volume van één zanger uitzetten zodat je een virtueel duet kan doen.

Terwijl we wachten op meer details van Apple, zien we al enkele gebreken. Zo kun je het originele zangnummer niet volledig dempen. We weten nog niet hoe stil je een zanger kunt maken, maar de zangstemmen zouden niet helemaal weg kunnen.

Aangezien dit een uitbreiding is van Apple Music Lyrics, verwachten we dat nummers die deze functie niet ondersteunen, ook niet met Apple Music Sing werken. Toch zitten er momenteel al ongeveer 10.000 nummers in Lyrics, wat al heel wat zangplezier moet opleveren.

Als je iemand bent die Apple Music gebruikt op een niet-Apple-toestel, zal deze functie helaas niet werken. In het persbericht van Apple lezen we dat het beschikbaar wordt voor "compatibele iPhone- en iPad-modellen en de nieuwe Apple TV 4K". Mogelijk worden er later meer toestellen toegevoegd, maar bij de lancering moeten we hiermee doen.