Geen zin meer in dure smartwatchabonnementen? Dit zijn de 3 beste Garmin- en Fitbit-alternatieven zonder verborgen kosten

Iedereen die momenteel op zoek is naar een fitnesstracker weet hoe lastig die keuze kan zijn. Het selecteren van een van de beste activity trackers of smartwatches betekent vaak veel onderzoek doen. Werkt de watch met je telefoon? Welke modellen zijn het meest geschikt om jouw favoriete sportactiviteiten te volgen? Hoe voorkom je dat je te veel betaalt? En waarom moet je eigenlijk nog een abonnement afsluiten nadat je al een horloge hebt gekocht?

Veel mensen kopen een fitnesshorloge of smartwatch zonder te beseffen dat ze in feite slechts gedeeltelijke toegang krijgen tot hun eigen gegevens. De meeste trackers bieden wel een basispakket aan gratis functies, maar uitgebreidere analyses of extra tools zitten vaak verstopt achter een betaald abonnement.

Neem bijvoorbeeld Fitbit Premium, maar ook Garmin introduceerde onlangs zijn nieuwe Garmin Connect Plus-abonnement, maar dat viel duidelijk niet in goede aarde bij zijn gebruikers en bij ons al helemaal niet.

Natuurlijk, het opslaan van data kost geld, zeker in het AI-tijdperk, en we begrijpen dat techbedrijven op zoek zijn naar extra inkomstenbronnen. Toch willen veel gebruikers simpelweg volledige toegang tot hun eigen data zonder dat ze daar elke maand opnieuw voor moeten betalen. Zij verwachten dat een apparaat alles biedt waarvoor ze al bij de aankoop hebben afgerekend.

Of je nu een voordelige, middenklasse of premium optie zoekt: met de drie modellen betaal je slechts één keer voor een hoogwaardige trackingervaring.

1. Samsung Galaxy Fit 3

(Image credit: Lauren Scott)

Met een prijs van slechts 58 euro is de Samsung Galaxy Fit 3 veruit de goedkoopste fitness tracker op onze lijst, en meteen ook een indrukwekkend alternatief voor Fitbit. Hij is goedkoper, zit vol handige functies en Samsung Health vereist geen abonnement. Fitbit daarentegen heeft wel een gratis app, maar om alle functies te ontgrendelen moet je maandelijks of jaarlijks betalen.

De Galaxy Fit 3 biedt simpelweg een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, met een mooi scherm, duidelijke statistieken en motiverende inzichten die je helpen je dagelijkse gezondheid te verbeteren. Houd er wel rekening mee dat er geen GPS aanwezig is, waardoor dit niet de beste keuze is voor fanatieke hardlopers.

Bovendien geldt de abonnementsvrije status van Samsung Health ook voor de beste Samsung-smartwatches en de Samsung Galaxy Ring. Ben je dus op zoek naar een smartwatch of smart ring, dan heb je ook daar volledig abonnementsvrije opties.

2. Coros Pace 3

(Image credit: Future / Matt Evans)

Waar concurrent Polar onlangs een abonnement-gebonden Fitness Program heeft geïntroduceerd, blijft Coros trouw aan het idee dat je maar één keer hoeft te betalen.

Er zijn heel wat uitstekende Coros-apparaten beschikbaar, van stevige outdoorhorloges zoals de Vertix 2 tot armband-hartslagmeters. Onze persoonlijke favoriet is echter de Coros Pace 3.

Voor ons biedt dit horloge een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding als energiezuinige fitness tracker. Het is extreem licht, levert uitgebreide hardloop- en herstelstatistieken en heeft een verbluffende batterijduur van 24 dagen. Het is misschien geen lifestyle-smartwatch, maar als fitness tracker voor hardlopers is de Coros Pace 3 voor 249 euro haast niet te overtreffen.

3. Apple Watch Ultra 2

(Image credit: Future)

De absolute top: een van de beste smartwatches van de afgelopen jaren, en onze nummer één keuze voor de beste Apple Watch in het algemeen. Hoewel Apple wel een abonnement aanbiedt via Apple Fitness+, is dat uitsluitend bedoeld voor toegang tot de bibliotheek met workoutvideo’s die je kunt volgen op je telefoon of smart-tv. Voor het analyseren van je data of het creëren van nieuwe functies op het horloge zelf, houdt Apple de Gezondheid- en Fitness-apps volledig gratis.

Dat geldt natuurlijk ook voor de meer betaalbare Apple Watch SE 2 en Apple Watch Series 10, die samen met de Ultra het huidige Apple-aanbod vormen.

Toch geldt: wil je het beste van het beste, dan moet je de Watch Ultra 2 hebben. De batterijduur is misschien niet uitzonderlijk, maar de overvloed aan functies, het soepel werkende besturingssysteem, de mogelijkheid om het horloge aan je databundel te koppelen én het enorme aanbod van fitness-apps en integraties van derden maken dit model de logische premiumkeuze, mits je een iPhone hebt.