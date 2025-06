Is het einde van Fitbit dan toch nabij?

In een nog niet zo heel ver verleden was de merknaam Fitbit bijna een synoniem voor activity trackers. Je ging niet naar de winkel voor een activity tracker, maar wel voor een Fitbit. De reden voor de populariteit moest je niet ver zoeken: een Fitbit werkte met elke smartphone, de batterijduur was goed, de tracking was nauwkeurig, sommige modellen waren zo licht dat je ze amper voelde en ze waren vooral goedkoper dan alternatieven zoals de Apple Watch.

In 2025 is van die populariteit niets meer te merken. Sinds Fitbit werd overgenomen door Google zijn de activity trackers steeds slechter geworden en het feit dat je maandelijks moet betalen voor Fitbit Premium om alle data te zien, maakt het niet beter. Hoewel Google zelf beweert dat het Fitbit niet zomaar zal laten vallen, zeggen de voorraden bij retailers nu iets anders.

Kan je überhaupt nog een Fitbit kopen?

Vorig jaar kon je nog vrij eenvoudig een Fitbit kopen. De nieuwste modellen in elke serie waren bij de meeste winkels nog op voorraad. Nadat Google bevestigd had dat de Sense- en Versa-series werden stopgezet, kon je wel nog gewoon een Fitbit Sense 2 en Fitbit Versa 4 kopen. De Fitbit Inspire 3 en Fitbit Charge 6, de laatste nieuwe trackers van het merk, lagen ook beide vrijwel overal in de winkelrekken.

Bij Coolblue kan je bijvoorbeeld geen Fitbit meer kopen. Voor de Inspire 3 is er geen productpagina en bij de Versa 4, Sense 2 en Charge 6 staat dat ze nooit meer leverbaar zullen zijn. Bol verkoopt daarentegen zelf nog de Sense 2 en Inspire 3, terwijl de andere twee via externe verkopers gaan. MediaMarkt heeft net zoals Coolblue geen voorraad meer en hetzelfde geldt voor Expert en Vanden Borre. In de webshop van Google kan je wel elk model nog kopen.

Is het slim om nog een Fitbit te kopen?

Het korte antwoord op bovenstaande vraag is een eenvoudige nee. We raden Fitbit in feite al sinds vorig jaar af. Google heeft namelijk functies verwijderd van de Fitbit Sense 2 en Fitbit Versa 4. Het is ook niet zo dat er nieuwe functies in de plaats zijn gekomen. Dat is de algemene trend geweest sinds de overname en vooral sinds de lancering van de Google Pixel Watch. Google heeft een heleboel functies weggehaald zonder zinvolle toevoegingen te doen.

De duurdere Fitbit-horloges, zoals de Sense- en Versa-series, hadden in het verleden nog hun eigen app store. Die is nu volledig verwijderd. De Fitbit Sense 2 is gelanceerd zonder app store en niet veel later is de app store op de originele Fitbit Sense verwijderd. Inmiddels kan je in de Fitbit-app alleen maar kiezen uit wijzerplaten die Fitbit zelf aanbiedt, dus ook dat aanbod is flink gekrompen. Contactloos betalen via Google Pay is de enige slimme functie die nog overblijft.

Om je Fitbit volledig te benutten, heb je Fitbit Premium nodig en daarvoor betaal je 8,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Daarnaast is de gratis proefperiode ingekort van een jaar naar zes maanden. Bepaalde functies van Fitbit Premium krijg je daarnaast gratis bij concurrenten. Twee functies zijn de herstelscore, die elke dag aangeeft hoe fit je bent, en diepgaandere slaapanalyses met slaapfasen, -kwaliteit en meer. Zowel Garmin, Samsung als Apple geven deze informatie gewoon gratis, zoals het hoort.

Wat als je toch echt een Fitbit wil?

Als je toch echt een Fitbit wil, is onze aanrader momenteel de Google Pixel Watch 3. Hoewel er geen Fitbit in de naam zit, heeft Google alle functies van Fitbit verwerkt in hun eigen smartwatch. Je krijgt hier een volwaardige Wear OS-ervaring met apps, contactloos betalen en de optie om te upgraden naar een 4G-model in combinatie met de sport- en gezondheidstracking van Fitbit. Je ziet al deze data ook gewoon in de vertrouwde Fitbit-app, al heb je wel nog steeds het Fitbit Premium-abonnement nodig om alle gegevens te zien.

Ten slotte kunnen we in sommige gevallen de Inspire 3 en Charge 6 nog aanbevelen. Als je een eenvoudige activity tracker wil om je slaap en dagelijkse activiteiten bij te houden, doen deze horloges hun werk. Er zijn wel goedkopere opties die hetzelfde (of meer) doen, dus op vlak van prijs-kwaliteit is Fitbit allesbehalve de winnaar.