Moet je nog een Fitbit kopen in 2026?

Fitbit was ooit bijna een synoniem voor activity tracker. Wie een onopvallend bandje om de arm wilde dat hun sportactiviteiten en gezondheid in de gaten hield, ging standaard voor een Fitbit. Sinds de overname door Google is het merk erop achteruitgegaan: er verschenen minder nieuwe Fitbit-horloges, functies verdwenen, productlijnen werden geschrapt...

De meest recente Fitbit die je nu kan kopen, is de Fitbit Charge 6 en die dateert van eind 2023. Activity trackers en smartwatches krijgen niet elk jaar opvolgers, maar er zijn inmiddels twee volledige kalenderjaren voorbijgegaan zonder een nieuwe Fitbit aan de horizon. De Fitbit Inspire 3, het instapmodel, is zelfs aan het einde van 2022 uitgekomen. De vraag is nu of Fitbit überhaupt nog een interessante keuze is in 2026. Daarop geven we hier een antwoord.

Koop deze Fitbits niet

Er zijn twee reeksen Fitbits die we volledig afraden: de Sense- en Versa-horloges. Google heeft namelijk in de zomer van 2024 aangekondigd dat er geen smartwatches van Fitbit meer zullen verschijnen. Een smartwatch is echter niet hetzelfde als een activity tracker. In het geval van Fitbit vallen alleen de Sense- en Versa-series onder de noemer van smartwatch. De Charge- en Inspire-horloges zijn bijvoorbeeld activity trackers.

De laatste Fitbit-smartwatches zijn de Sense 2 en Versa 4, die al een tijdje niet meer goed verkrijgbaar zijn. Sinds hun lancering zijn er daarnaast enkele functies verwijderd, waaronder de winkel met wijzerplaten. Je kan nu alleen nog maar kiezen uit een paar wijzerplaten die standaard op de horloges staan. Er zijn sowieso niet heel veel slimme functies aanwezig op deze modellen. Een app store is er niet, Google Assistant is verwijderd, muziekbediening werkt alleen via YouTube Music en niet via andere diensten zoals Spotify, en routeaanwijzingen via Google Maps zijn beperkt. Je kan wel Google Wallet voor betalingen gebruiken, maar dat kan de Charge 6 ook.

De reden waarom Google de smartwatches van Fitbit met pensioen heeft gestuurd, is de Pixel Watch. Dit is de eigen serie smartwatches van Google die wel een volwaardige smartwatch-ervaring met apps en dergelijke bieden en tegelijkertijd gebruikmaken van de Fitbit-app voor gezondheids- en sporttracking. Door de Sense- en Versa-series te schrappen, komen gebruikers die een Fitbit-smartwatch willen nu automatisch uit bij de Pixel Watch 4.

Houd rekening met terugkerende kosten

Fitbit was een van de eerste merken met een betaald abonnement dat je extra inzichten geeft in je gezondheid. Ook vandaag bestaat Fitbit Premium nog steeds. Je betaalt nu 8,99 euro per maand (of 6,67 euro als je een jaarabonnement afsluit) voor deze service. In ruil daarvoor krijg je onder andere diepgaandere inzichten in je slaap, een gedetailleerde analyse van je stressniveaus en voedingstips. In een ver verleden kreeg je een jaar gratis Fitbit Premium bij de aankoop van een nieuwe Fitbit, maar dit is ondertussen teruggebracht naar zes maanden.

Hoewel Fitbit niet langer het enige merk is met een betaald abonnement, plaatst het wel de meeste data achter deze betaalmuur. Samsung en Garmin geven je bijvoorbeeld gelijkaardige slaapinzichten zonder extra kosten. De voorbije jaren heeft Google de slaaptracking uitgebreid, grotendeels met inzichten die alleen voor Premium-abonnees toegankelijk zijn. De dagelijkse herstelscore, die aangeeft hoe fit je die dag bent, was daarentegen aanvankelijk een Premium-functie, maar is uiteindelijk ook beschikbaar geworden voor gratis gebruikers.

Het is niet helemaal duidelijk welke nieuwe functies voor Premium-abonnees zullen zijn en welke niet. We verwachten dat het een mix van beide zal zijn. Je moet hier vooral bepalen welke gegevens jij precies wil zien. Als je vooral geïnteresseerd bent in slaapinzichten, kan het voor je portemonnee interessanter zijn om te kiezen voor een ander merk dat deze informatie wel gratis aanbiedt.

Geduld is een schone zaak

Na het nieuws over de stopzetting van de Sense- en Versa-reeksen was er onzekerheid over de toekomst van Fitbit-horloges. Aan het einde van 2025 kwam Google met een geruststellende uitspraak. Er zal namelijk nieuwe Fitbit-hardware komen in 2026. Meer informatie hebben we momenteel niet. We weten bijvoorbeeld niet welke producten gepland zijn of wanneer die te koop zullen zijn.

De timing blijft een groot vraagteken, maar we kunnen wel een gok wagen omtrent de producten. Er blijven nog maar twee bestaande reeksen Fitbits over: Inspire en Charge. De Inspire 3 is nog een jaar ouder dan de Charge 6 en is daarom de grootste kanshebber voor een opvolger. Er zijn echter nog geen geloofwaardige lekken over de Inspire 4 of Charge 7 verschenen, dus dit kan nog alle kanten op gaan.

Als je niet nu meteen een activity tracker nodig hebt en toch gehecht bent aan Fitbit, is ons advies om te wachten. Er komt hoe dan ook minstens één nieuw Fitbit-product op de markt dit jaar en gezien de leeftijd van de huidige modellen, is de kans groot dat die nieuwe Fitbit de betere aankoop zal zijn. Wil je daarentegen een Fitbit-smartwatch? Dan is het antwoord eenvoudig: koop een Pixel Watch 4. Die combineert een volwaardige smartwatch-ervaring met de bekende tracking van Fitbit.