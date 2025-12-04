Wil je geen Garmin Fenix 8 Pro? Je kan een van zijn beste features ook krijgen op de inReach Mini 3 Plus

De Garmin Fenix 8 Pro is een van de duurste smartwatches op de markt. Bij zijn lancering was een van de meest opvallende features een nieuwe tool voor het versturen van satellietberichten. Hiermee kan je mensen ook nog bereiken als je geen normale verbinding meer kan maken met het netwerk van je mobiele provider. Als een smartwatch echter niet helemaal jouw ding is, of als je al een van de beste Garmin-horloges zonder deze functie hebt en je niet wil upgraden, dan is een nieuw apparaat van Garmin misschien een interessante optie. Dit apparaat biedt dezelfde functionaliteit in een compleet andere vormfactor.

De nieuwe inReach Mini 3 Plus is een speciaal satellietcommunicatieapparaat dat erg goed van pas kan komen als je nooddiensten moet bereiken wanneer je telefoon geen bereik heeft, maar het is ook gewoon handig als je vanaf overal foto's en spraakberichten naar familie en vrienden wil kunnen sturen. Het apparaat kost je 499,99 euro. Dat is niet goedkoop, maar dit is wel een veel goedkopere manier om dezelfde SOS-functie via satelliet te krijgen die je ook bij de Fenix 8 Pro krijgt. Voor dat horloge betaal je namelijk minstens 1.199,99 euro.

Naast het feit dat je met de inReach Mini 3 Plus dus noodberichten kan sturen wanneer nodig, kan je hem ook gebruiken om je locatie met vrienden en familie te delen. Dat is niet alleen handig als je wil laten weten dat je veilig bent, maar ook gewoon handig om updates te kunnen geven over de locatie die je aan het verkennen bent.

Een van de meest opvallende nieuwe features is het touchscreen met kleurendisplay. Hierdoor kan je foto's van je trips versturen, maar ook foto's van anderen ontvangen en bekijken. Je kan verder ook berichten uitwisselen (zelfs in groepschats) dankzij het touchscreen. Het toestelletje beschikt daarnaast ook over een ingebouwde speaker en microfoon.

Als je liever gewoon via spraak communiceert, kan je via dit apparaat ook gesproken berichten van maximaal 30 seconden versturen. Inkomende spraakberichten kunnen ook automatisch getranscribeerd worden als het in sommige gevallen niet zo handig is om ernaar te luisteren.

Gemaakt voor extreme omstandigheden

De inReach Mini 3 Plus geeft je ook toegang tot het Garmin Response Center. Hier werkt een team van hulpverleners die in noodgevallen je noodcontacten kunnen berichten, een zoektocht op kunnen zetten en reddingsorganisaties en andere diensten in kunnen schakelen. Ook kan dit team updates geven wanneer nodig. Naast tekstberichten kan je ook foto's en spraakberichten naar het Garmin Response Center sturen om je noodsituatie beter uit te leggen.

Garmin zegt dat de inReach Mini 3 Plus "gemaakt is om te werken in extreme temperaturen" en dat hij voorzien is van een "schokbestendig design" en een IP67-certificering voor waterbestendigheid. Je kan hem ook gebruiken om trips te plannen wanneer je hem koppelt aan Garmins Explore-app.

Qua batterijduur kan je volgens Garmin tot 95 uur verwachten in de 'performance messaging mode' of zelfs tot 350 uur in de '10-minute inReach tracking mode'. Je zou dus meer dan genoeg tijd moeten hebben als je je in de wildernis bevindt en wel een optie nodig hebt om mensen in de bewoonde wereld te bereiken.