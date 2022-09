Garmin's nieuwste SOS apparaat verslaat Apple op elke mogelijke manier

Garmin introduceert zijn nieuwste off-grid tool: de inReach Messenger. Dit apparaatje is klein genoeg om in je broekzak te stoppen, en kan een SOS-bericht sturen als je geen bereik hebt en hulp nodig hebt.

Als je in de bergen of op een andere afgelegen plek een van de beste Garmin-horloges gebruikt om je avontuur te volgen, kan dit nieuwe toestel, dat gemakkelijk overal in past van onschatbare waarde zijn in een noodgeval.

De inReach Messenger, een opvolger van de InReach Mini 2 van Garmin, koppelt met je telefoon via de InReach Messenger-app, en schakelt automatisch over op een satellietverbinding als hij detecteert dat je buiten het mobiele bereik bent.

In het geval van een noodgeval kan je op de SOS-knop aan de zijkant van de inReach Messenger drukken en een speciaal noodhulpteam zal een hulpactie coördineren vanuit een centrum dat 24 uur per dag bemand is.

Het team kan communiceren met de inReach Messenger om de hulpdiensten te waarschuwen, terwijl het ook de noodcontacten van de gebruiker waarschuwt.

Naast een SOS-apparaat werkt het ook als een tracker, zodat vrienden en familie voortdurend je locatie kunnen volgen, of je nu aan het bergbeklimmen bent of wandelt in niemandsland. Het kleine apparaatje, dat eruitziet als een oplaadhoesje voor oordopjes, meet slechts 7,9 x 6 cm en weegt 14 gram. Het heeft ook een berichtendienst op zijn kleine scherm en kan zelfs worden gebruikt om je telefoon op te laden.

De nieuwe toevoeging aan de Garmin familie, die 299 euro kost, kan op zichzelf gebruikt worden, en dat is handig als de batterij van je telefoon leeg is. Het apparaatje kan ook gekoppeld worden aan de InReach Messenger-app, die op zijn beurt gekoppeld kan worden aan tachtig andere Garmin toestellen.

Een van de grootste pluspunten van de InReach Messenger is zijn lange batterijcapaciteit: eenmaal volledig opgeladen gaat hij 28 dagen mee, het dubbele van de capaciteit van de InReach Mini 2. Dit betekent dat je een lang avontuur kan plannen zonder dat je jouw verbinding met de bewoonde wereld kwijtraakt.

(Image credit: Garmin)

Is dit een gamechanger voor avonturiers?

Bedrijven weten dat we meer van onze gadgets verwachten, waaronder functies om je veiligheid te garanderen. De Garmin inReach Messenger geeft ons een gezonde dosis zekerheid voor als we op avontuur gaan.

Garmin is niet het enige bedrijf dat deze technologie aanbiedt. De Apple Watch Ultra en iPhone 14 beschikken ook over soortgelijke functies, maar voor de Ultra betaal je 999 euro en de iPhone 14 begint ook pas vanaf 1.019 euro. Laten we ook niet vergeten dat deze functies op die apparaten een toevoeging is, en Garmin maakt gespecialiseerde gadgets die zich helemaal toespitsen op outdoor-gebruik.

En dan hebben we het nog niet eens over de batterijduur gehad. Veel gadgets, zoals smartwatches en smartphones, gaan tegenwoordig zelden langer dan een paar dagen mee. Uit onze tests bleek dat je met de Apple Watch Ultra met meerdere workouts de 48 uur moet kunnen halen. De inReach Messenger haalt 28 dagen! Een klein verschil…