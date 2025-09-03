Garmin introduceert de Fenix 8 Pro-serie van smartwatches met inReach-technologie

De geruchten blijken te kloppen, want Garmin heeft zojuist inderdaad een nieuwe serie Fenix 8 Pro-smartwatches geïntroduceerd met inReach-technologie voor satelliet- en mobiele connectiviteit.

De nieuwe line-up bestaat uit een AMOLED-model van de Fenix 8 Pro (in 47 en 51 mm verkrijgbaar) en een MicroLED-model (alleen in 51 mm verkrijgbaar). Je krijgt hier dus de keuze uit twee premium displaytechnologieën en we hebben hier dan ook te maken met twee zeer premium smartwatches. Het AMOLED-model biedt een batterijduur tot 27 dagen in smartwatch-modus en het MicroLED-model een batterijduur tot 10 dagen in dezelfde modus.

Susan Lyman, Vice President van Consumer Sales & Marketing bij Garmin, heeft het volgende te zeggen over de nieuwe serie smartwatches: "De fēnix 8 Pro verandert het spel voor smartwatches. Deze nieuwe serie zit vol baanbrekende innovaties, brengt levensveranderende inReach-technologie naar de pols om atleten en avonturiers in contact te houden met hun familie en vrienden, en introduceert het allereerste ultraheldere MicroLED-display op een smartwatch, zodat gebruikers hun kaarten, statistieken, gezondheids- en welzijnsgegevens en meer kunnen zien als nooit tevoren."

Image 1 of 2 Dit is de AMOLED-versie van de Garmin Fenix 8 Pro... (Image credit: Garmin) …en dit is de MicroLED-versie (Image credit: Garmin)

Wat heeft de Fenix 8 Pro-serie te bieden?

De toevoeging van de inReach-technologie aan deze nieuwe modellen betekent dat avonturiers en sporters nu hun telefoon zonder zorgen thuis achter kunnen laten als ze zich bezig willen houden met activiteiten waarbij het meenemen van een telefoon onpraktisch is. De technologie zorgt er namelijk voor dat ze in deze gevallen nog steeds verbonden kunnen blijven met vrienden en familie.

De satellietverbinding die inReach biedt maakt het mogelijk om tekstberichten te versturen en ontvangen via een Fenix 8 Pro-model. Je gesprekspartner moet hiervoor wel de Garmin Messenger-app gebruiken. Ook kan je locatie-updates naar familie en vrienden versturen via deze verbinding.

inReach stopt echter niet bij satellietverbinding. Het biedt ook mobiele connectiviteit, waardoor je ook met je Fenix 8 Pro kan bellen, spraakberichten kan versturen, LiveTrack-links kan versturen en weersvoorspellingen kan bekijken via een LTE-verbinding. Hiervoor heb je wel een actief inReach-abonnement nodig.

Met je inReach-abonnement krijg je ook toegang tot SOS-functionaliteit en hulp van Garmin Response. Als je een SOS verstuurt, laat jouw Fenix 8 Pro via satelliet of LTE weten aan het Garmin Response-centrum dat er iets mis is. Hier staat vervolgens een team van noodhulpcoördinatoren klaar om te helpen. Dit team zal contact opnemen met jou en je noodcontacten en je helpen bij het oplossen van het incident.

Er zijn dus twee displaytechnologieën waar je bij de Fenix 8 Pro-serie uit kan kiezen. Alle modellen hebben een robuust design met lekvrije metalen knoppen, een metalen sensorbeschermkap, titanium randen en een ingebouwde LED-zaklamp en zijn dus klaar voor vrijwel elk avontuur. De optie voor een MicroLED-display is echter nieuw. Dit display biedt een indrukwekkende helderheid tot 4.500 nits en gebruikt meer dan 400.000 afzonderlijke LED-lampjes. Garmin noemt dit de helderste smartwatch ooit en geeft aan dat het scherm dankzij deze technologie rijke kleuren, een hoge pixeldichtheid, brede kijkhoeken en een superieure leesbaarheid weet te bieden (en dus ook in direct zonlicht)

De Garmin Fenix 8 Pro - AMOLED is beschikbaar in 47 mm en 51 mm met adviesprijzen van 1.199,99 euro en 1.299,99 euro. De Garmin Fenix 8 Pro - MicroLED is beschikbaar in 51 mm met een adviesprijs van 1.999,99 euro. Beide modellen zullen verkrijgbaar zijn vanaf 8 september.

De AMOLED-versie heeft drie kleurvarianten: carbon grey DLC-titanium met zwarte/pebble grey siliconen band, titanium met graphite/zwarte siliconen band en carbon grey DLC-titanium met Chestnut leren band. De MicroLED-versie is er maar in één uitvoering: carbon grey DLC-titanium met zwarte/pebble grey siliconen band.