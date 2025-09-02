Garmin Fenix 8 Pro bevat wellicht deze unieke functie... waarvoor je extra moet betalen

De Garmin Fenix 8 Pro lijkt binnenkort op de markt te komen. Hoewel het moeilijk is om een horloge als de Garmin Fenix 8 te verbeteren, lijkt de toevoeging Pro te wijzen op een functie die de standaardmodellen nog niet hebben: LTE.

Voor wie hier niet bekend mee is: met LTE-connectiviteit kunnen gebruikers een apparaat via een data-abonnement verbinden met het internet of een satellietnetwerk. Deze functie is bijvoorbeeld aanwezig op de Apple Watch Series 10 en Samsung Galaxy Watch8. Het data-abonnement moet je los afsluiten met je provider, maar niet elke provider biedt dit aan.

Met een compatibel horloge en data-abonnement heb je een soort van mini-smartphone om je pols, waarmee je berichten kan sturen, toegang hebt tot je e-mail en kan bellen zonder dat je telefoon in de buurt is. Het lijkt erop dat Garmin iets gelijkaardigs wil doen.

Uit nieuwe lekken via Gadgets & Wearables blijkt echter dat Garmin gaat voor een andere aanpak. Garmin zou namelijk zijn bestaande inReach-service uitbreiden om LTE-connectiviteit aan te bieden. Dit is een satellietberichtenfunctie die toegankelijk is op speciale Garmin-apparaten zoals de InReach Mini 2, die wordt gebruikt om weersinformatie te vinden, locaties door te geven en berichten te versturen buiten het bereik van een normale mobiele telefoon.

In plaats van muziek te streamen en e-mails te checken, zal de Fenix 8 Pro waarschijnlijk worden gepositioneerd als het ultieme Garmin-horloge om verbonden te blijven terwijl je je op afgelegen locaties bevindt waar smartphones geen bereik hebben.

(Image credit: Garmin)

Hoe werkt het InReach-abonnement?

Gadgets & Wearables heeft in de Garmin Connect-app code gevonden waarin de vier inReach-abonnementen staan: Enabled, Essential, Standard en Premium. Hoewel er nog niets is aangekondigd, is dit waarschijnlijk een nieuwe uitbreiding van de inReach. In plaats van de Fenix 8 Pro te koppelen aan een abonnement van Odido of Telenet, zal Garmin alles in eigen beheer houden.

De inReach-abonnementen op zichzelf zijn echter niet nieuw. Als je nu een toestel als de Garmin InReach Mini 2 koopt, moet je ook dat data-abonnement afsluiten om het satellietnetwerk te kunnen gebruiken. Momenteel rekent Garmin altijd 49,99 euro activatiekosten voor dit abonnement en daarna betaal je maandelijks, afhankelijk van je abonnement, tussen 9,99 euro en 59,99 euro. De volledige prijzentabel kan je bekijken op de website van Garmin.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Je zou kunnen denken dat dit opnieuw een manier is voor Garmin om meer geld los te krijgen bij klanten, net als het Connect+-abonnement. Dat is hier echter niet het geval. Wanneer je een data-abonnement bij je provider afsluit voor je fonkelnieuwe Apple Watch Ultra 2 betaal je daarvoor ook maandelijks een extra bedrag bovenop je normale abonnement.