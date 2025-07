Fitbit leeft nog en verdient een nieuw model naast de Pixel Watch 4

Het Made by Google 2025-event vindt plaats over minder dan een maand, en het is hét moment waarop Google z’n nieuwste en beste hardware-innovaties toont. Hoewel de komst van de Google Pixel Watch 4 vrijwel zeker is (ook al is het horloge nog niet officieel aangekondigd), hopen we stiekem dat er nóg een toestel op het podium verschijnt: iets kleiners en goedkopers.

Ja, wij denken dat het tijd is voor een nieuwe Fitbit in het vertrouwde bandjesformaat. Fitbits zijn nog altijd synoniem met fitnesstrackers door het feit dat ze jarenlang hét merk waren in deze categorie. Er zijn nog steeds enthousiaste Fitbit-gebruikers die modellen zoals de Fitbit Flex of Fitbit Inspire 2 trouw blijven gebruiken.

Afgelopen week lag de Fitbit-app eruit en dit leidde tot problemen met inloggen en synchroniseren en de golf aan frustratie op sociale media bewees één ding: mensen houden nog steeds van hun Fitbits. Ondanks het feit dat Google intussen enkele geliefde communityfuncties heeft afgeschaft, blijven mensen deze toestellen gebruiken als onderdeel van hun dagelijkse routine.

Fitbits zijn betaalbare, betrouwbare stukjes technologie. Vaak zijn ze ook comfortabeler om te dragen dan de meeste smartwatches. En dankzij het lage energieverbruik en het beperkte aantal communicatiefuncties gaan hun batterijen vaak tot een week mee.

Samsung heeft de boodschap begrepen: vorig jaar bracht het bedrijf onverwacht de Samsung Galaxy Fit 3 uit. Dat was een verrassing, want de Galaxy Fit 2 verscheen in 2020, en iedereen ging ervan uit dat Samsung stilletjes met de lijn was gestopt.

Toch zag Samsung duidelijk een gat in de markt voor een tracker van slechts 57,99 euro. Niet iedereen kan of wil immers een Samsung Galaxy Watch 8 of Galaxy Ring betalen. Sommige mensen willen gewoon hun stappen, slaap en hartslag bijhouden zonder poespas of grote uitgaven. We gaan ervan uit dat Fitbits huidige modellen nog steeds goed verkopen, maar dit is een uitgelezen kans voor Google om mensen eraan te herinneren waarom ze ooit verliefd werden op Fitbit.

Een Inspire 4 of Luxe 2 zou precies goed zijn: een compacte fitnesstracker met het iconische fitbit-design met verschillende bandjes. Een afneembare tracker die je aan je arm of borst kunt bevestigen voor nauwkeurigere hartslagmetingen tijdens het sporten zou ook welkom zijn. De Fitbit Inspire 3 heeft al een clip-accessoire dat apart verkocht wordt en het zou een mooi idee zijn om dat verder uit te bouwen.

De Galaxy Fit 3 en het aanhoudende succes van de beste goedkope fitnesstrackers tonen aan dat er nog steeds vraag is naar dit soort toestellen. En de kracht van het merk Fitbit is niet te onderschatten. Kom op, Google. Geef Fitbit-fans wat liefde.