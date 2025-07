Google Pixel Watch 4-specs gelekt: grotere batterij?

Het lijkt erop dat de specs van de Google Pixel Watch 4 zijn gelekt. Deze nieuwe informatie geeft ons alvast een idee van wat we kunnen verwachten van een apparaat dat mogelijk een van de beste smartwatches van het jaar wordt.

Android Headlines geeft aan dat de Google Pixel Watch 4 weer beschikbaar zal zijn in twee formaten: 41 mm en 45 mm. Verder lijkt het horloge op meerdere vlakken verbeterd te worden. Zo krijgt hij mogelijk een feller scherm, met een helderheid tot 3.000 nits, en een nieuwe coprocessor voor het uitvoeren van AI-taken op het apparaat zelf.

Wat hier echter voornamelijk als een belangrijke upgrade klinkt, is de zogenaamde grotere batterijcapaciteit. Deze moet bij het 41mm-model zorgen voor een batterijduur tot 48 uur met batterijbesparing aan en bij het 45mm-model voor een batterijduur tot 72 uur.

Batterijbesparing zorgt er op Pixel Watches voor dat het always-on display wordt uitgeschakeld, dat de helderheid omlaag wordt gebracht en dat notificaties soms wat vertraging kunnen hebben. We weten niet wat voor invloed dit zal hebben op Gemini, maar het is wel waarschijnlijk dat de energievretende AI-features beperkt worden met deze functie aan.

Wear OS 6, het verwachte besturingssysteem van de Google Pixel Watch 4, zou wel energie-efficiënt moeten zijn, ondanks het kleurrijke nieuwe 'Material 3 Expressive'-design en de AI-features. Google zegt schijnbaar dat de batterijen van horloges met deze versie van het besturingssysteem zo'n 10% langer meegaan. Dat klinkt dus veelbelovend.

Smartwatches hebben een langere batterijduur nodig

We zijn inmiddels al jaren van mening dat smartwatches met een focus op gezondheidstracking, energievretende sporttracking met gps en slaaptracking echt een langere batterijduur nodig hebben om pas echt nuttig te zijn. Er zijn meer dan genoeg mensen met smartwatches te vinden die een hekel hebben aan het feit dat ze hun horloge elke dag moeten opladen. Het klinkt dus als zeer goed nieuws dat Google zijn aankomende Pixel Watch-modellen van grotere batterijen lijkt te voorzien.

Het heeft verder weinig zin om een horloge met allerlei AI-features te kopen als je die features niet zal gebruiken, dus mensen met interesse in de Pixel Watch 4 zullen waarschijnlijk ook wel geïnteresseerd zijn in zijn AI-functies. Als de batterijbesparing op de Watch 4 uiteindelijk een negatieve impact heeft op het gebruik van Gemini op het horloge, zullen veel mensen die batterijbesparing waarschijnlijk niet willen gebruiken. In dat geval is er namelijk een grote kans dat je opnieuw met een batterijduur van ongeveer 24 uur te maken krijgt. Het is dan dus een kwestie van óf batterijduur inleveren óf de geavanceerde AI-tools van Wear OS 6 inleveren.

AI zal een van de grootste verkoopargumenten voor de Pixel Watch 4 zijn. Je kan dingen doen zoals Gemini vragen om je notificaties samen te vatten, iets laten toevoegen aan je workout-schema of Gemini een bericht naar een huisgenoot te laten sturen om dingen toe te voegen aan jullie boodschappenlijstje. Het zou dus ideaal zijn als we de nieuwe Pixel Watch 4 48 uur achter elkaar kunnen gebruiken en tegelijkertijd ook gebruik kunnen maken van al de meest interessante features. Of dat erg waarschijnlijk is, is dus een ander verhaal. Misschien moet je daarvoor toch kijken naar de beste Garmin-horloges of de OnePlus Watch 3.