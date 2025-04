We hebben goed nieuws voor mensen die een Nintendo Switch 2 Pro Controller willen kopen voor bij de nieuwe console die in juni uitkomt.

Nintendo Life heeft een kijkje genomen naar Nintendo's officiële technische specificaties voor de Switch 2 Pro Controller, die het bedrijf op zijn website heeft geplaatst.

Hoewel er wel wat kleine veranderingen zijn qua formaat en gewicht vergeleken met de originele Pro Controller, is het grootste verschil hier de oplaadtijd. Bij de nieuwe Pro Controller duurt het nu nog maar 3,5 uur om de controller volledig op te laden, in plaats van de 6 uur die het duurde bij het eerste model.

Daarnaast lijkt de Nintendo Switch 2 Pro Controller wel nog steeds dezelfde lange batterijduur te bieden (van ongeveer 40 uur) als het originele model. Het nieuwe model is dus sneller weer klaar om draadloos te gebruiken en gaat nog steeds erg lang mee. Dat betekent dat je je gamesessies minder vaak (lang) hoeft te onderbreken.

Hieronder zie je een vergelijking tussen de belangrijkste specs van de Switch 2 Pro Controller en zijn voorganger:

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Nintendo Switch 2 Pro Controller Nintendo Switch Pro Controller Afmetingen 105 x 148 x 60,2 mm 106 x 152 x 60 mm Gewicht 235 gram 246 gram Batterijduur Ongeveer 40 uur Ongeveer 40 uur Oplaadtijd 3,5 uur 6 uur Connectiviteit Bluetooth, USB-C Bluetooth, USB-C Rumble HD Rumble 2 HD Rumble

Nintendo geeft wel aan dat je voor die oplaadtijd van 3,5 uur wel een correcte oplaadmethode moet gebruiken. Daarmee wordt gesuggereerd dat je dus de officiële oplader van de Nintendo Switch 2 of de meegeleverde USB-C-oplaadkabel gebruikt. Third-party opties zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de oplaadtijd. Of dit ook werkelijk het geval is, of Nintendo gewoon graag wil dat je officiële opladers gebruikt, weten we niet.

We kunnen aan de specs dus ook al zien dat de Switch 2 Pro Controller iets verfijnd is qua formaat en gewicht. Hij is net iets dunner en lichter dan het eerste model. Het verschil is niet heel groot en je zal het ook niet echt merken als je de controllers niet naast elkaar houdt.

Voor meer informatie kan je onze Nintendo Switch 2 Pro Controller hands-on preview bekijken. Over het algemeen voelt de nieuwe controller weer iets beter aan dan zijn voorganger. Hij is iets comfortabeler om vast te houden en de sticks voelden erg responsief aan toen we ze gebruikten in games zoals Mario Kart World en Street Fighter 6 tijdens een recent Nintendo-evenement.