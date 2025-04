Nintendo blijft de originele Switch ondersteunen na de Switch 2-lancering, maar verwacht nog maar geen prijsverlaging

De nieuwe Nintendo Switch 2 wordt binnenkort gelanceerd, maar dat betekent gelukkig niet dat Nintendo de ondersteuning voor de originele Switch meteen stopt.

In een nieuw interview met The Washington Post na de grote Nintendo Switch 2 Direct, werd de president van Nintendo of America, Doug Bowser, gevraagd over de plannen van het bedrijf voor de originele Switch.

Helaas lijkt Nintendo (nog) niet van plan te zijn op de prijs van zijn oudere modellen te verlagen, maar toch staat het bedrijf volgens Bowser wel "open voor die mogelijkheid".

"Wat ik zou zeggen, is dat we consumenten blijven observeren en hoe ze zich verbinden met en toegang zoeken tot het platform op verschillende niveaus om te proberen om echt te begrijpen hoe de toekomst eruit zal zien," legde hij verder uit.

"Hier is het andere punt. We hebben een install base [voor de Switch] van 150 miljoen plus stuks. We zullen waarschijnlijk meer aankondigen op 8 mei, wanneer we onze volgende investeerdersmeeting hebben. We willen die spelers verbinden houden. Niet iedereen van hen is misschien klaar om over te stappen naar [de] Switch 2."

Aankomende games zoals Mario Kart World, The Duskbloods en Donkey Kong Bananza zullen exclusief voor de Switch 2 zijn, maar de originele Switch krijgt ook nog steeds een hoop nieuwe games, waaronder Pokémon Legends Z-A en Metroid Prime 4: Beyond.

"Hopelijk worden ze met tijd en de juiste games overtuigd om naar de Nintendo Switch 2 over te stappen," voegde Bowser toe. "We weten dat er een groep van consumenten is die meteen op de eerste dag klaar zijn om naar het [nieuwe] platform te komen."

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Nintendo Switch 2 wordt uitgebracht op 5 juni 2025 en zal op zichzelf 469,99 euro kosten (509,99 euro voor de bundel met Mario Kart World). Pre-orders zullen op 8 april beschikbaar worden gemaakt in de meeste regio's.