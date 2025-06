Zo ontgrendel je Mirror Mode in Mario Kart World

Mario Kart World is een schot in de roos en wat mij betreft een van de beste games in de serie. Iedereen die bekend is met Mario Kart, weet dat er één racemodus is die niet meteen beschikbaar is en die je dus moet ontgrendelen. Dat heb ik het natuurlijk over de Mirror Mode (of Spiegelklasse).

Hoe moet je Mirror Mode vrijspelen in Mario Kart World?

(Image credit: Nintendo)

Nintendo heeft allerlei extra eisen opgesteld tegenover andere Mario Kart-games om Mirror Mode te ontgrendelen in Mario Kart World. Nintendo zegt het volgende in een nieuwsbrief: "Ontdek een nieuwe manier van racen! In Free Roam heb je tien ?-vlakken, Peach Munten en succesvolle P-schakelaarmissies nodig, plus elke voltooide 150cc Cup en Rally om dit te ontgrendelen."

Je moet heel wat doen om Mirror Mode vrij te spelen en Nintendo dwingt je om in Free Roam de wereld te ontdekken. Ook de nieuwe racemodus Knock-outrally moet je volledig afgewerkt hebben. Belangrijk punt: je hoeft niet per se eerste te eindigen in elke grand prix of rally. Je moet gewoon elke cup en rally uitrijden in 150cc. Je hoeft trouwens niet eerst in 50cc en 100cc te racen, je kan meteen racen in 150cc.

Nintendo is één klein detail vergeten in hun eigen handleiding. De Mirror Mode wordt namelijk pas ontgrendeld wanneer je aan al deze voorwaarden hebt voldaan én de Special Cup in 150cc voltooit. Dit laatste is de trigger om Mirror Mode vrij te spelen.

Je krijgt dan na de aftiteling, die altijd wordt getoond nadat je de Special Cup voltooit, nog een extra clip te zien van een glasraam met Peach waar Mario en Luigi naartoe rijden. Mario merkt op dat de L op de pet van Luigi plots omgekeerd staat en daarna zie je de melding dat Mirror Mode beschikbaar is.