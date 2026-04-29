"Hier zit geen RAM in": Valve bevestigt dat de Steam Controller vanwege de RAM-crisis voor de Steam Machine uitkomt

Valve heeft inmiddels aangekondigd dat de Steam Controller volgende maand wordt gelanceerd. Eerder werd er nog gehoopt dat hij tegelijkertijd met de Steam Machine zou worden uitgebracht, maar die laat toch nog wat langer op zich wachten. De Steam Controller lanceert echter op 4 mei en zal 99 euro kosten.

In februari liet het bedrijf via een blogpost nog weten dat het oorspronkelijke plan om de Steam Machine, Steam Frame en Steam Controller in begin 2026 uit te brengen niet meer haalbaar was vanwege de "geheugen- en opslagtekorten".

"Toen we deze producten aankondigden in november, waren we van plan om tegen deze tijd toch wel al specifieke prijzen en lanceringsdata te kunnen delen," zei Valve in februari. "Maar de geheugen- en opslagtekorten waar je waarschijnlijk overal binnen de industrie wel over gehoord hebt, zijn snel toegenomen sinds toen. De beperkte beschikbaarheid en stijgende prijzen van deze belangrijke onderdelen betekenen dat we terug moeten komen op ons exacte leveringsschema en [de] prijzen."

Valve gaf toen echter ook nog aan dat het nog steeds de bedoeling was dat alle drie deze producten in de eerste helft van 2026 zouden moeten verschijnen. Nu is de Steam Controller dus als eerste op de markt gebracht.

In een nieuw interview met Polygon legt Valve hardware engineer Steve Cardinali uit dat de controller wel snel gelanceerd kon worden, want de controller heeft geen RAM nodig.

"Hier zit geen RAM in, en het is niet zo gecompliceerd voor ons om uit te brengen," zei Cardinali. "We zijn er klaar voor. We wilden de kwantiteit opbouwen zodat we konden proberen om iedereen die er een wil bij de lancering te voorzien, maar het is mogelijk dat de vraag veel hoger is dan onze verwachtingen."

Ondanks het feit dat de recente RAM-tekorten dus de oorspronkelijke plannen een beetje hebben verpest en dat de Steam Controller nu als eerste op de markt komt, geeft de hardware engineer van Valve in dit interview ook aan dat het bedrijf overigens nooit van plan was om alle drie de nieuwe hardware-producten tegelijk te lanceren.

"Vanaf het begin waren dit allemaal verschillende producten. We hadden altijd gedacht, natuurlijk willen we dat ze goed samenwerken — zeker de Steam Machine en de Steam Controller, ze zijn op veel manieren een perfecte combinatie — maar we zagen niet de noodzaak om de Controller tegelijkertijd met de Machine uit te brengen," zei Cardinali.

"De enige echte harde deadline is dat we de Steam Machine niet voor de Steam Controller wilden uitbrengen. We wilden die [controller] voor de Steam Machine uit hebben… Het was nooit echt het plan om ze samen uit te brengen, behalve als dat toevallig goed uitkwam. Er is dus geen reden om [de controller] achter te houden terwijl we werken aan de andere dingen."