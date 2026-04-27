Prijs en lanceringsdatum Steam Machine lijken in zicht

Valve's Steam Machine werd kort geteased in november 2025, maar heeft te maken gehad met vertragingen als gevolg van de RAM-crisis. Een recent gerucht wijst erop dat er binnenkort een aankondiging omtrent de console zal gebeuren.

Volgens Insider Gaming komt Valve steeds dichter bij de aankondiging van de prijs en releasedatum van de Steam Machine. Dit volgt op recente vermeldingen van de Steam Controller in Steam, importen en gebruikers die de controller in de Komodo Station-winkel (de officiële online Steam-winkel in Azië) hebben gespot.

Deze bevindingen hebben velen doen geloven dat een officiële aankondiging van Valve over de Steam Machine niet ver meer weg is. Mike Straw van Insider Gaming bevestigt dit: "Ik heb begrepen dat het niet lang meer duurt voor Valve alles bevestigt."

Misschien wel het belangrijkste is dat het bericht van Insider Gaming benadrukt dat Valve intern heeft gediscussieerd over de prijs en of het bedrijf in ieder geval op korte termijn verlies zou kunnen incasseren. Dat is niet verrassend, aangezien de RAM-crisis grote problemen veroorzaakt voor pc-fabrikanten.

Dat Valve verlies lijdt op de kosten van de Steam Machine klinkt bekend, aangezien Gabe Newell, CEO van Valve, al eerder suggereerde dat de Steam Deck met verlies werd verkocht. Hij omschreef de prijs als "pijnlijk" maar "cruciaal" om ervoor te zorgen dat het apparaat in handen van zoveel mogelijk gamers terechtkwam.

De geschiedenis zou zich kunnen herhalen, maar dan in nog ongunstigere tijden voor Valve, aangezien de huidige staat van de hardwaremarkt dramatisch is. Net als elke gameconsole of pc heeft de Steam Machine zowel RAM als opslag nodig, twee onderdelen die momenteel erg duur zijn.

Er zal pas duidelijkheid komen over Valves prijskeuze voor de Steam Machine na een officiële aankondiging, maar als de prijs gelijk is aan of lager ligt dan die van de PS5 en Xbox Series X, die recentelijk in prijs zijn gestegen, dan staat Valve redelijk sterk.