Artwork voor Pokémon-kaarten in nieuwe Scarlet & Violet - Destined Rivals uitbreiding onthuld

Fans van de Pokémon Trading Card Game hebben 30 mei wellicht al aangeduid in hun agenda. Op die datum start namelijk de verkoop van de Scarlet & Violet - Destined Rivals uitbreiding.

Deze uitbreiding herintroduceert de "Pokémon met Trainer" kaarten en het zijn vooral de trainers die hier opvallen, want het zijn stuk voor stuk leden van Team Rocket. Om hen te stoppen, zijn er duo's zoals Ethan met Ho-Oh EX of Cynthia met haar iconische Garchomp EX, waaraan iedereen wel jeugdtrauma's heeft overgehouden na Pokémon Diamond & Pearl gespeeld te hebben. De ultieme eindbaas is natuurlijk Giovanni met niemand minder dan Mewtwo EX.

Vandaag, 23 april, heeft The Pokémon Company het eerste artwork van enkele nieuwe Pokémon-kaarten in deze uitbreiding bekendgemaakt. Wij hebben twee van deze artworks ontvangen: Team Rocket's Moltres EX en Electivire EX. In afwachting van de verkoop van de nieuwe set kan je de twee kaarten hieronder al bekijken.

Image 1 of 2 (Image credit: The Pokémon Company) (Image credit: The Pokémon Company)