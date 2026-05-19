Microsoft laat je de Copilot-toets eindelijk terugzetten naar zijn oude functie

Wat een succes..

Microsoft gaat meer opties bieden om de Copilot-toets opnieuw toe te wijzen. Dat is de speciale toets die werd geïntroduceerd om de AI-assistent van Windows 11 op laptops (en ook sommige losse toetsenborden) op te roepen.

Windows Central merkte op dat Microsoft deze wijziging heeft bevestigd in een ondersteuningsdocument. Daarin staat: “Klanten die afhankelijk zijn van de rechter Ctrl-toets of de contextmenutoets voor sneltoetsen of toegankelijkheidstechnologieën, zoals schermlezers, ondervonden enkele problemen in hun workflows bij het gebruik van deze apparaten."

Een noodzakelijke fix

Het is dus goed dat Microsoft betere opties toevoegt, waaronder de contextmenutoets. Over die wijziging gingen ruim een jaar geleden al geruchten. Ook de optie om de toets weer als rechter Ctrl-toets te gebruiken is belangrijk, want Microsoft geeft zelf toe dat het ontbreken daarvan toegankelijkheidsproblemen kan veroorzaken.

Veel gebruikers hebben die toets nodig voor specifieke workflows. Denk bijvoorbeeld aan sneltoetsen die je met één hand uitvoert, zoals Ctrl in combinatie met de pijltjestoetsen, of andere combinaties met toetsen aan de rechterkant van het toetsenbord. Haal je de rechter Ctrl-toets weg, dan dwing je gebruikers om die acties met twee handen uit te voeren, met de linker- én rechterkant van het toetsenbord.

Microsoft had wat ons betreft nog een stap verder mogen gaan door gebruikers de toets volledig naar eigen wens te laten instellen. Dat kan nu al via PowerToys en de Keyboard Manager. Toch zou ik liever zien dat Microsoft een aantal belangrijke PowerToys-functies, waaronder deze, standaard in Windows 11 stopt.

