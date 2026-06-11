Microsoft brengt AI-features naar meer Windows 11-pc's

Microsoft is van plan om verschillende AI-features naar meer Windows 11-pc's te brengen. Het gaat hier om apparaten met een GPU die krachtig genoeg is om de features lokaal te draaien. Momenteel zijn dit soort features exclusief voor Copilot+ PC's met een NPU die snel genoeg is.

Windows Latest spotte een nieuwe feature die Microsoft momenteel aan het testen is. Het is momenteel nog een experimentele feature en hij is bedoeld voor de Windows App SDK. Met deze feature kunnen ontwikkelaars 'local language models' (LLM's), en dus AI-features, lokaal draaien op een non-Copilot+ PC, met behulp van een GPU die krachtig genoeg is.

Microsoft laat weten: "De Language Model API's draaien nu op non-Copilot+ PC's met een ondersteunde GPU, wat local language model-mogelijkheden naar een bredere selectie aan Windows 11-apparaten brengt. Bij ondersteunde hardware horen onder andere de Nvidia GeForce RTX 30-serie en nieuwer met 6+GB aan vRAM."

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Wat betekent dit precies in de praktijk? Nou, waarschijnlijk niet dat elke Windows 11-pc ineens toegang krijgt tot alle AI-features, waaronder bijvoorbeeld Recall, die momenteel exclusief zijn voor Copilot+ PC's.

Dit is (voor nu) voornamelijk bedoeld voor software-ontwikkelaars. Zij kunnen hun apps nu gebruik laten maken van bepaalde AI-features op elke Windows 11-pc met een ondersteunde GPU.

Windows Latest wijst erop dat deze verandering betekent dat non-Copilot+ PC's hierdoor ook toegang kunnen krijgen tot Microsofts 'Phi Silica small language model' en deze lokaal kunnen gebruiken. Er wordt dus nog steeds geen gebruik gemaakt van de cloud, maar simpelweg van een Nvidia-GPU met (met minstens 6GB aan VRAM) in plaats van een NPU.

Hierdoor moeten simpele AI-features, zoals het herschrijven of samenvatten van tekst, binnen bepaalde apps gebruikt kunnen worden op meer pc's (als de ontwikkelaar hun apps op deze wijze programmeren).

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Een 'agentic' toekomst

(Image credit: AI)

In theorie is dit echter gewoon een eerste stap naar een bredere uitrol van AI-features naar meer pc's dan alleen Copilot+ PC's.

Hiermee wordt ook iets aangepakt waar sommige mensen zich aan irriteerden sinds de release van de eerste Copilot+ PC's. Veel mensen vroegen toen namelijk al aan Microsoft waarom de nieuwe AI-features alleen op apparaten met een speciale NPU beschikbaar waren, terwijl een degelijke GPU dit soort AI-taken ook met gemak (lokaal) aan zou kunnen.

Dit voelde dus een beetje als een willekeurige, onnodige beperking. Nu is echter de vraag: hoe veel AI-features laat Microsoft straks draaien op non-Copilot+ PC's?

De laatste tijd heeft Microsoft het niet meer heel veel over Copilot+ PC's. Ze werden niet eens genoemd tijdens het recente 'Build'-evenement. AI is natuurlijk nog steeds wel een belangrijk onderwerp, maar Microsoft lijkt zich simpelweg meer te focussen op het promoten van 'AI agents'. Die zouden voor de volgende grote verandering moeten zorgen binnen Windows 11 (op het gebied van AI).

Het leek er misschien even op dat Microsoft zich minder zou focussen op het verwerken van AI in Windows 11, maar dat is dus niet helemaal waar. Het bedrijf lijkt juist AI-features naar een groter aantal Windows 11-gebruikers te willen brengen.

Toen Microsoft het voor het eerst had over het verminderen van de 'AI bloat', bij de aankondiging van de 'fix Windows 11'-campagne, ging het duidelijk vooral over het verminderen van de AI-gerelateerde rommel die ontstaan was in bepaalde menu's en belangrijke apps binnen Windows. Het ging vooral over het weghalen van overbodige elementen, maar over het algemeen blijft AI een belangrijk onderdeel voor Microsoft en dat toont deze ontwikkeling dus ook weer aan.