Dit zijn de 3 belangrijkste features van de juni-update van Windows 11

Er is weer een nieuwe Windows 11-update verschenen. De nieuwe patch voor juni bevat een aantal belangrijke veranderingen en handige verbeteringen voor het besturingssysteem.

We zetten hier de drie belangrijkste features die Microsoft heeft aangekondigd voor je op een rijtje. Deze update heet officieel de 'KB5094126'-patch voor Windows 11 24H2 en 25H2. Aan het einde zullen we ook nog een aantal van de kleinere veranderingen benoemen, zodat je echt weet wat je allemaal kan verwachten van de nieuwe juni-update.

De eerste grote verandering die we zullen bespreken, moet ervoor zorgen dat Windows 11 een stuk responsiever aanvoelt.

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1. 'Low Latency Profile' moet Windows 11 veel sneller maken

(Image credit: Windows/Unsplash)

De juni-update geldt meteen als het begin van de uitrol van 'Low Latency Profile' (LLP). Dit is een feature waar veel mensen, waaronder wij, lang op hebben gewacht. Dit moet er namelijk voor zorgen dat veel belangrijke Windows 11-features sneller moeten gaan werken.

Windows Latest spotte de uitrol van deze feature bij de nieuwste Windows 11-update. Het is een zogenaamde aanpassing voor de "algemene prestaties". Microsoft zegt hierover: "Deze update versnelt applanceringen en belangrijke shell-ervaringen zoals het Startmenu, Zoeken en Actiecentrum."

LLP zorgt ervoor dat het besturingssysteem gebruikmaakt van de processor om voor een snelheidsboost te zorgen. De processor moet hierbij even kort (een paar seconden) "vol gas geven" wanneer je een app of menu in Windows 11 opent. Dit moet ervoor zorgen dat je apps en menu's merkbaar sneller laden.

We moeten hierbij wel vermelden dat het momenteel nog om een vrij gecontroleerde uitrol gaat. Dat betekent dat het geleidelijk aan wordt uitgerold naar Windows 11-pc's. Er is dus geen garantie dat je meteen toegang krijgt tot LLP als je snel de juni-update installeert. Hoe lang je mogelijk nog moet wachten, is helaas ook niet duidelijk.

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De komst van LLP naar jouw pc wordt waarschijnlijk ook niet aangekondigd, dus je komt er waarschijnlijk pas achter als je ineens merkt dat apps en menu's sneller laden.

Windows Latest wijst er wel op dat je de aanwezigheid van LLP kan bevestigen door een utility-monitor te installeren, zoals HWMonitor. Deze zal de snelheid van je CPU (frequentie) in realtime laten zien. Als de nieuwe feature actief is op je pc, zal je hier een duidelijke piek zien wanneer je een app of menu opent die LLP activeert. Je kan het misschien het beste uitproberen met het Startmenu of Actiecentrum.

Er is volgens Windows Latest ook een manier om LLP te forceren na het installeren van de juni-update, maar dat zouden we niet aanraden. Microsoft kiest natuurlijk ook voor een reden voor een geleidelijke uitrol. Zo worden belangrijke problemen bijvoorbeeld herkend voordat iedereen er last van krijgt.

2. Gedeelde audio

(Image credit: Shutterstock)

Dit tweede onderdeel is een redelijk simpel idee, maar toch een erg fijne toevoeging aan Windows 11. De nieuwe gedeelde audio-feature laat je audio van je pc naar twee verschillende outputs sturen.

Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijk audio van je laptop naar je eigen koptelefoon en een paar draadloze oortjes van een vriend laten versturen als jullie samen een film willen kijken in de trein of in het vliegtuig.

3. Verbetering voor zoeken in Windows 11

(Image credit: Microsoft)

Dit is nog een simpelere verbetering, maar ook weer een hele handige. Wanneer je de juni-update geïnstalleerd hebt, kan je genieten van een verbeterde zoekfunctie in Windows 11. Je krijgt nu na het typen van slechts karakters al mogelijke resultaten te zien. Dit betekent dat je misschien eerder tegenkomt waar je naar op zoek bent en dat scheelt weer wat zoektijd.

Er komen ook nog grotere veranderingen naar de zoekfunctie in Windows 11, waaronder de mogelijkheid om beter met lange bestandsnamen om te gaan (wat nu getest wordt) en hopelijk zo snel mogelijk ook de mogelijkheid om webresultaten weg te laten uit zoeken in Windows 11.

(Image credit: Best Buy // Edited with Gemini)

Deze nieuwste update introduceert ook wat verbeteringen voor toegankelijkheid. Het Vergrootglas biedt nu "duidelijkere en consistentere aankondigingen" wanneer het samenwerkt met een tool die tekst in beeld moet voorlezen (zoals het aankondigen wanneer er wordt in- en uitgezoomd).

Er is ook een nieuwe 'Multi-App Camera'-feature. Die zorgt ervoor dat meerdere apps tegelijkertijd toegang kunnen krijgen tot je webcam. Als laatste is er ook een kleine verbetering geïntroduceerd voor het installatieproces. Bij het instellen van Windows 11 krijg je nu de mogelijkheid om een eigen naam te kiezen voor de gebruikersfolder.