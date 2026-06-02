Zoekfunctie in Windows 11 werkt binnenkort beter

De zoekfunctie van Windows 11 wordt verder verbeterd zodat je sneller bestanden kan vinden. Een van deze verbeteringen komt deze maand al uit. Windows Latest meldt dat Microsoft werkt aan twee wijzigingen voor de zoekfunctie in Windows 11, waarvan er één al beschikbaar is in de huidige preview-update. Dit betekent dat de uitrol voor alle gebruikers begint met de juni-update die over een week verschijnt.

Het gaat om de mogelijkheid voor Windows 11 om zoekresultaten weer te geven wanneer je slechts twee tekens hebt getypt. Een grotere wijziging volgt later: de functie "zoeken op subtekenreeks" wordt momenteel getest in preview-builds van Windows 11. Dit komt goed van pas bij bestanden met lange namen zonder spaties zoals "InkomstenUitgavenJuni2026". Als je na deze update "uitgaven" ingeeft, zou Windows 11 het bestand moeten kunnen vinden.

Nauwkeuriger en sneller zoeken

Dit probleem met lange bestandsnamen vormt al jaren een pijnpunt in Windows 11 en het is fijn dat Microsoft dit nu aanpakt. Een andere probleem met de zoekfunctie is dat er naast lokale bestanden of instellingen ook webresultaten worden weergegeven. Ook daar heeft Microsoft iets aan gedaan. Een paar weken geleden hebben we vernomen dat webresultaten een lagere prioriteit zouden krijgen in zoekopdrachten, wat weer een stap in de goede richting is. Idealiter krijgen we op termijn gewoon de optie om webresultaten uit te zetten, maar daar zijn we (nog) niet.

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