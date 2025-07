Windows 11 krijgt misschien eindelijk een handige feature voor het delen van audio

Als je ooit eens geprobeerd hebt om muziek (of andere audio) vanaf je Windows 11-pc af te spelen op meer dan één speaker tegelijkertijd, dan weet je dat dit om de een of andere reden niet zomaar (gemakkelijk) kan. Tot nu toe kon het in ieder geval niet zonder third-party software.

Hier lijkt misschien eindelijk verandering in te komen. Dat is tenminste wat de bekende leaker PhantomOfEarth op X lijkt te suggereren. Deze leaker onderzoekt wel vaker verborgen code in Windows 11 en heeft dit keer een handige feature gevonden en deze vervolgens ingeschakeld via een configuratiehulpprogramma (een een preview build van Windows).

Windows 11 is getting a "shared audio" quick setting to let you easily play audio through multiple output devices! (Hidden in the latest Dev/Beta CUs) pic.twitter.com/aalAJ68OSzJuly 19, 2025

Zoals je kan zien in de post hierboven, kan de feature worden gebruikt via een 'gedeelde audio'-optie in de snelle instellingen van Windows 11. Schijnbaar is de feature aanwezig in de huidige preview builds voor de 'Dev'- en 'Beta'-kanalen.

Wanneer je de optie voor gedeelde audio selecteert, krijg je een paneel te zien met meerdere uitvoerapparaten. Hier kan je meerdere speakers (of andere uitvoerapparaten) selecteren en vervolgens zal Windows 11 de audio naar al de geselecteerde apparaten sturen.

Een goed plan

Wat we niet te weten zijn gekomen via deze leak is of je ook meerdere draadloze verbindingen kan gebruiken (via Bluetooth) of dat het alleen werkt met bedrade verbindingen. Het zou natuurlijk wel erg handig zijn als je ook audio zou kunnen afspelen via twee of meer Bluetooth-speakers tegelijkertijd.

We gokken dat de functie nog niet volledig werkt. Als dat wel het geval was, had de leaker waarschijnlijk wel wat meer details gedeeld over hoe het werkt. De functie wordt dan ook nog niet actief getest. Voor nu is de optie voor gedeelde audio alleen op de achtergrond aanwezig binnen Windows 11. Het zou zelfs kunnen dat de functie nooit volledig wordt uitgewerkt en toegevoegd aan de normale versie van Windows. Dat lijkt ons echter niet heel waarschijnlijk, want dit is toch wel een erg handige functie die we eigenlijk al lang geleden hadden willen hebben. Dat ziet Microsoft waarschijnlijk ook wel in.

We vragen ons dan ook echt af waarom Microsoft dit niet veel eerder aan Windows toe heeft gevoegd. Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat het misschien een beetje een niche feature is, maar toch zouden veel mensen het ongetwijfeld goed kunnen gebruiken. Er zijn dan ook genoeg forumposts online te vinden waarin gevraagd wordt of dit mogelijk is in Windows. Tot nu toe is het antwoord dus altijd geweest dat je een third-party programma moest installeren en dat het niet standaard vanuit Windows zelf werkt. Het zou dus echt veel fijner zijn om gewoon via Windows 11 snel toegang tot deze functie te kunnen krijgen.

Als Microsoft besluit dat het deze optie voor gedeelde audio dus ook echt wil introduceren, gokken we dat het niet heel lang zal duren voordat de feature in de testbuilds van Windows verschijnt.