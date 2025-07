Microsoft heeft een plan om Windows 11-laptops een betere batterijduur te geven

Microsoft is een nieuwe feature aan het testen om Windows 11-laptops een betere batterijduur te geven en het klinkt als een veelbelovend idee.

Het wordt adaptieve energiebesparing genoemd en Windows Central heeft gespot dat de functie nu getest wordt in het 'Canary'-kanaal (de eerste van de vier previewkanalen die Microsoft gebruikt voor het testen van updates).

Normaal gesproken schakelt de energiebesparing pas in wanneer de batterij bijna leeg is (het precieze batterijpercentage kan je als gebruiker zelf bepalen), maar dankzij een nieuwe, intelligentere gebruiksmodus kan de energiebesparing straks continu zijn werk doen.

Het idee is dat energiebesparing op de achtergrond geactiveerd kan worden wanneer je systeem detecteert dat er niet veel gebeurt, en er bijvoorbeeld alleen basistaken worden uitgevoerd, zoals licht internetgebruik of het schrijven van een e-mail. Dit moet ervoor zorgen dat je tussendoor dus ook al meer batterij kan besparen.

Momenteel wordt de functie nog uitgerold voor het Canary-testkanaal, dus nog niet iedereen in het Windows Insider-programma (en dus specifiek in dat kanaal) zal nu meteen al toegang hebben tot de functie.

Het gaat hier overigens ook om een 'opt-in feature'. Dat betekent dat je deze specifiek moet aanzetten in de instellingen (Systeem > Power & batterij) om van de verlengde batterijduur te kunnen genieten. Met andere woorden, er zal niet vanzelf iets veranderen aan de manier waarop Windows 11 de energiebesparing gebruikt. Je moet (voor nu in ieder geval) specifiek de adaptieve energiebesparing inschakelen.

Een goed idee

(Image credit: Getty Images)

Hoe werkt deze adaptieve energiebesparing dan precies? Dat is nog niet helemaal duidelijk en Microsoft geeft ook niet echt veel details in de blogpost voor deze preview build. Wel wordt er vermeld dat de feature zijn ding zal doen "gebaseerd op de energiestatus van het apparaat en de huidige systeembelasting".

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We gokken dat de functie de CPU en GPU zal beperken wanneer deze niet actief of intensief worden gebruikt, want dit zijn twee van de onderdelen die het meeste energie verbruiken in een laptop (of desktop). Dit zal misschien verrassend vaak kunnen gebeuren als we kijken naar hoe de gemiddelde persoon zijn laptop gebruikt. Dat betekent ook dat er dus een grote kans is dat deze nieuwe energiebesparende functie de batterijduur flink kan verlengen. Laten we dat in ieder geval maar hopen.

Een belangrijk punt is overigens ook dat de helderheid van je scherm niet wordt aangepast door de adaptieve energiebesparing. Hoewel het display natuurlijk ook veel stroom verbruikt, is het wel vervelend voor gebruikers als hun helderheid ineens omlaaggaat als ze niet met veeleisende programma's werken, maar dus nog steeds wel ergens mee bezig zijn. Dit is dus een slimme keuze van Microsoft.

Hoewel deze functie natuurlijk ontworpen is voor laptops, dachten we in de eerste instantie dat het ook zou kunnen worden gebruikt om wat minder stroom te verbruiken op desktop-pc's (en je op die manier misschien wat geld te besparen). Dat is helaas niet het geval, want Microsoft maakt het duidelijk dat deze innovatie alleen voor laptops bedoeld is.

Het is het waard om nogmaals te vermelden dat je deze functie specifiek zelf moet inschakelen. Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt om verminderde prestaties door de adaptieve energiebesparing, wanneer deze eigenlijk niet geactiveerd moet worden, dan kan je er ook gewoon voor kiezen om de functie uit te laten staan.

Wat ook belangrijk is om te onthouden, is dat niet elke feature die getest wordt voor Windows ook echt in de uiteindelijke versie van Windows 11 verschijnt die de meeste mensen gebruiken. We hopen echter dat deze functie wel een succes blijkt.