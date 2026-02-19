Microsoft begint eindelijk met het verbeteren van Windows 11: dit komt eraan in de volgende update

We hebben inmiddels een eerste blik gekregen op wat ons te wachten staat bij de volgende update voor Windows 11. Er zijn onder andere een hoop nieuwe features onderweg, maar dat is niet het beste nieuws, want er zouden daarnaast ook een hoop oplossing voor bestaande problemen worden aangepakt.

Microsoft kondigde recent nog aan dat het "Windows zal verbeteren op manieren die betekenisvol zijn voor mensen". Betekent dat dan dat het bedrijf zich weer focust op belangrijke dingen zoals het fixen van bugs en prestatieproblemen waar het besturingssysteem last van heeft?

We lijken nu met de aankomende update een eerste stap in die richting te zien. De nieuwste versie van het besturingssysteem (in het Release Preview-kanaal) lijkt al meerdere problemen van Windows 11 aan te willen pakken, zoals te lezen is in Microsofts blogpost over de update.

Het Release Preview-kanaal is in principe waar de laatste testfase voor een nieuwe versie/update van Windows plaatsvindt, voordat de versie naar alle gebruikers wordt uitgerold. Wat je in dit kanaal terugvindt, wordt dus over het algemeen ook al vrij snel beschikbaar gemaakt voor alle Windows 11-gebruikers (en niet alleen testers). Veel van wat er dus momenteel in dit previewkanaal zit, kan al in de aankomende update van maart verwerkt zitten. Die update verschijnt als het goed is binnen een paar weken.

Hieronder zetten we even de grote verbeteringen die Microsoft wil implementeren op een rijtje. We hebben ze verdeeld over twee categorieën: betrouwbaarheidsverbeteringen en prestatieboosts. De update zal vooral veel kleinere verbeteringen bevatten die individueel misschien geen gigantische impact zullen hebben, maar samen toch wel erg handig moeten zijn. Er lijken ook voornamelijk problemen rondom de slaapmodus en printers te worden aangepakt.

Vervolgens gaan we ook nog wat dieper in op sommige van de nieuwe features die onderweg zijn naar Windows 11. Dit zijn misschien ook geen baanbrekende features, maar er is bijvoorbeeld wel een interessante toevoeging voor de taakbalk en er zijn nieuwe emoji onderweg. Ook is er een vrij teleurstellende extra feature onderweg waar we eigenlijk niet zo op zitten te wachten.

Betrouwbaarheidsverbeteringen

Microsoft zegt dat het onder andere problemen met de betrouwbaarheid van het inlogscherm van Windows 11 wil aanpakken. Daarnaast moet het versturen van grotere bestanden via 'Delen in de buurt' ook een betrouwbaarder proces worden. Microsoft geeft verder ook aan dat het menu voor projecteren betrouwbaarder moet werken wanneer je de snelkoppeling Windows + P gebruikt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voor deze build heeft het bedrijf ook wat gewerkt aan Verkenner. Er wordt een verbeterde betrouwbaarheid geïntroduceerd voor het weergeven van verschillende apparaten op de Netwerk-pagina.

Er wordt ook een heel specifiek probleem met de slaapmodus aangepakt. Het gaat om een scenario waarbij een Windows 11-laptop uit slaapstand moet komen wanneer de laptop gesloten is en verbonden is met een docking station (dus wanneer je een externe monitor gebruikt in plaats van het laptopscherm).

Microsoft legt hierover uit: "Voor laptops die gebruikt worden met een docking station terwijl de [laptop] dicht is, verbeterde betrouwbaarheid voor verdergaan na het slapen wanneer verbonden met wisselstroom, zonder dat je de [laptop] moet openen."

Prestatieboosts

(Image credit: Microsoft)

De pagina met instellingen voor Windows Update wordt ook verbeterd met deze update, zodat deze hopelijk soepeler en responsiever reageert. In de opslaginstellingen moet Windows 11 verder ook snellere prestaties bieden bij het scannen voor tijdelijke bestanden.

De nieuwe update moet ook fijn zijn voor mensen met een printer. Er worden namelijk verbeteringen geïntroduceerd die volgens Microsoft voor soepelere prestaties en minder vertragingen moeten zorgen als je veel pagina's achter elkaar moet printen. Dat kan dus ook erg handig zijn op kantoren.

De slaapmodus krijgt hier ook op vlak van prestaties nog wat extra aandacht. Het display krijgt wat prestatieverbeteringen die ervoor moeten zorgen dat een pc sneller uit de slaapstand kan komen wanneer het systeem bijvoorbeeld veel apps open heeft staan, maar ook in andere situaties die niet specifiek worden vermeld. Het uit de slaapstand komen moet dus in principe binnenkort gewoon wat sneller worden. Dat is goed nieuws na al het recente slechte nieuws rondom de slaapmodus.

Nieuwe features

(Image credit: TechRadar)

Zoals we eerder al aangaven, bevat de nieuwe update ook verschillende nieuwe features. Die features zijn alleen niet allemaal even relevant voor de gemiddelde Windows 11-gebruiker. Zo zijn sommige features bijvoorbeeld iets meer werkgerelateerd.

Wat wel interessant kan zijn voor sommige gebruikers, is dat er nieuwe emoji geïntroduceerd worden in deze update. De Emoji 16.0-release voegt aan elke grote categorie een nieuwe emoji toe.

Daarnaast wordt er ook een snelkoppeling voor een speedtest voor je netwerksnelheid toegevoegd aan de taakbalk. Je krijgt toegang tot deze feature via het netwerkicoon in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk). De speedtest wordt vervolgens geopend in je standaard browser en geeft je een meting van de huidige snelheid van je Ethernet-, Wi-Fi- of mobiele dataverbinding (welke je dan ook actief gebruikt). Op deze manier kan je snel en eenvoudig checken of trage prestaties gelinkt zijn aan netwerkproblemen en dat is toch wel een handige feature voor Windows 11-gebruikers.

We refereerden hierboven ook al naar de introductie van een nieuwe feature waar we eigenlijk niet op zitten te wachten. Het gaat hierbij om een nieuwe optie in het accountmenu van het Startmenu, die je kan leiden naar een pagina met alle voordelen van jouw Microsoft-account. Het komt er waarschijnlijk op neer dat je hier te zien krijgt waarom je je moet aanmelden met een Microsoft-account als je dat nog niet gedaan hebt. We vinden het niet echt nodig om mensen op dit soort manieren te proberen over te halen om Windows 11 op een bepaalde manier te gebruiken.

We zien liever naast de bugfixes, betrouwbaarheidsverbeteringen en prestatieboosts dat de interface wat gestroomlijnder wordt en niet dat er meer onnodige elementen worden toegevoegd.