Nieuwste Windows 11-update lost probleem op met crashende pc's

Microsoft heeft bevestigd dat sommige Windows 11-pc's last hebben van een bug waardoor ze volledig crashen, maar het goede nieuws is dat de update van februari een oplossing voor dit probleem bevat.

Windows Latest meldt dat de bug het gevreesde Black Screen of Death veroorzaakt, waardoor het systeem opnieuw moet worden opgestart. De foutmelding in kwestie is een 'Kernel Security Check Failure’. Testers hebben de laatste tijd ook met dit probleem te maken gehad. Een bericht op de Microsoft Feedback Hub meldt het crashen van Genshin Impact en er zijn Reddit-berichten die ook andere games aanhalen, waaronder Marvel Rivals.

Microsoft zegt dat het probleem wordt opgelost met de februari-update: “[Grafische kaart] Opgelost: deze update verhelpt een probleem waarbij bepaalde GPU-configuraties recentelijk een systeemfout konden ondervinden met betrekking tot dxgmms2.sys, wat resulteerde in de foutmelding Kernel_Security_Check_Failure."

Alle GPU's kunnen getroffen worden

Een groot aantal meldingen had betrekking op grafische kaarten van Nvidia. Het bedrijf gaf zelf al aan dat er een probleem was met de update van januari, dat niet alleen leidde tot crashes, maar ook tot "visuele" problemen, zoals een flikkerend scherm. Microsoft heeft aangegeven dat alle grafische kaarten deze specifieke fout met een zwart scherm kunnen ondervinden.

Gelukkig is dat nu niet meer het geval, aangezien de update van februari is gearriveerd. Je zou die inmiddels moeten hebben gekregen, dus als je last hebt van crashes, zou deze update dat moeten oplossen. We zagen deze oplossing eind vorige maand al in de preview-update van januari verschijnen. Het probleem is dat die preview-update een nieuwe bug introduceerde met betrekking tot de wifiverbinding. De update van februari lost die bug gelukkig ook op.

Het is tot slot niet de eerste keer dat een oplossing een nieuw probleem met zich meebrengt, zeker in een preview-update. Bugs rond gaming en GPU's komen tegenwoordig vaak voor in Windows 11 en dat is ook een van de redenen waarom gamers niet bepaald enthousiast zijn over het besturingssysteem.