Nieuwe Windows 11-update sloopt de slaapmodus op sommige pc's

De nieuwste Windows 11-update heeft weer eens voor problemen gezorgd. Sommige gebruikers blijken nu last te hebben van een nieuwe bug die ervoor zorgt dat de slaapmodus niet fatsoenlijk werkt. Windows Latest laat weten dat meerdere Windows 11-gebruikers opgemerkt hebben dat de slaapmodus niet meer werkt na het installeren van de update voor januari (KB5074109).

Het gaat hier om wat bekendstaat als de 'S3 sleep state'. Dit is de originele slaapmodus van Windows en dat is een belangrijk detail, want dit beteken t gelukkig in ieder geval dat nieuwere pc's hier geen last van moeten hebben. We zullen verderop uitleggen waarom. Deze oudere slaapmodus stopt in principe alle activiteit (zoals van het display, de processor en de ventilatoren), behalve die van de RAM-sticks. Die blijven actief, zodat je actieve processen behouden worden.

Eén gebruiker omschrijft het probleem als volgt: "Na het installeren van KB5074109, werkt de slaapfunctie niet [meer]. Bij het navigeren naar Aan/uit en het drukken op Slaapstand, is het scherm ineens leeg, maar sluit de pc niet af. De enige manier om de pc te herstarten, is door een hard reset uit te voeren, oftewel de aan/uit-knop van de pc ingedrukt te houden tot hij uitschakelt, en vervolgens te herstarten. Dit gebeurt elke keer dat ik de Slaapmodus activeer."

Er zijn ook andere vergelijkbare meldingen te vinden op Reddit en andere locaties en helaas gaat het dus niet alleen om de Slaapmodus die niet wil activeren. Het grotere probleem is dat de pc in principe lijkt te crashen en een harde reset nodig heeft om weer te werken. Dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat je wil als je de pc in slaapmodus zet.

Een andere Windows 11-gebruiker had last van dit probleem op drie verschillende pc's (één met Windows 11 Home en twee met Windows 11 Pro). Deze gebruiker kwam er ook achter dat het probleem stopte als de januari-update weer werd verwijderd en weer terugkwam als de update opnieuw werd geïnstalleerd. Dat suggereert dus wel duidelijk dat dit een probleem is met de KB5074109-update.

Recente pc's hebben er waarschijnlijk geen last van

(Image credit: Future)

De S3-slaapmodus wordt alleen gebruikt op wat oudere pc's. Nieuwere Windows 11-apparaten gebruiken een modernere versie van standby. Als je dus een pc in dit decennium hebt gekocht, zal deze waarschijnlijk niet zo snel last krijgen van dit probleem. Daarnaast is vrijwel elke moderne laptop ook al overgeschakeld naar deze modernere slaapmodus (ook wel bekend als 'S0 lower power idle'). Dat is echter niet per se het geval bij alle desktop-pc's van dit decennium. Wij hebben bijvoorbeeld ook nog een pc van vijf jaar oud staan die nog steeds de S3-slaapmodus gebruikt.

Toch geldt dus over het algemeen dat als je een wat nieuwere pc hebt, dat je dit probleem waarschijnlijk zal vermijden. Helaas zullen mensen met oudere pc's misschien eventjes de slaapmodus moeten mijden. Dat is natuurlijk niet heel erg fijn voor iedereen en er is dan ook wel één mogelijke, tijdelijke oplossing die je zou kunnen uitproberen.

Windows Latest spotte namelijk ook een post in Microsofts Feedback Hub waarin werd gesuggereerd dat het ontkoppelen van een aangesloten USB-webcam zou kunnen helpen. Als je last hebt van dit probleem en ook een USB-webcam gebruikt, zou je dus eens kunnen proberen om die tijdelijk uit je pc te halen om te zien of dat het probleem dus verhelpt. Dat is natuurlijk ook geen geweldige oplossing als je bijvoorbeeld aan veel videogesprekken deelneemt, maar het is hopelijk ook maar een tijdelijke oplossing tot Microsoft zelf het probleem weet te verhelpen. Een andere mogelijke oplossing zijn we ook nog niet tegengekomen.

Dit is helaas ook weer niet de enige bug die geïntroduceerd is door de januari-update. We hebben ook al problemen gezien met de klassieke Outlook-app (en POP-accounts). Die app kan vastlopen door deze update en daarnaast zorgt de update er bij sommige pc's ook nog eens voor dat ze niet kunnen afsluiten. Dat laatste probleem is natuurlijk vooral erg vervelend, maar "gelukkig" hebben daar alleen Enterprise-gebruikers die een bepaalde feature ingeschakeld hebben last van. Daar hoeft de gemiddelde Windows 11-gebruiker zich dus in ieder geval geen zorgen om te maken.

Een derde bug die Microsoft inmiddels erkend heeft, is een probleem met Remote Desktop-verbindingen die niet werken. Voor mensen met dat probleem en het probleem met afsluiten is er wel goed nieuws, want er zijn al noodoplossingen voor die problemen uitgerold. Gebruikers met het Outlook- of slaapmodusprobleem moeten nog even wachten op een officiële oplossing, maar hopelijk niet al te lang.

Als laatste zijn we overigens ook nog wat klachten van gebruikers tegengekomen over vreemde problemen met hun toetsenbord en muis na het installeren van de nieuwste update. We kunnen dus wel stellen dat dit geen geweldig begin van het jaar is voor Microsoft.