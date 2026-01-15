Kan je geen toegang krijgen tot Microsoft Cloud PC? Dit kan de reden zijn en er wordt gewerkt aan een oplossing

Microsoft heeft bevestigd dat een recente Windows-update bij sommige gebruikers de toegang tot Microsoft 365 Cloud PC’s kan blokkeren. Er is inmiddels een tijdelijke workaround beschikbaar, maar het bedrijf heeft nog geen definitieve oplossing uitgebracht.

Het probleem begon rond 08.00 uur op 13 januari (aldus Bleeping Computer), waarbij gebruikers melding maakten van inlogfouten en wisselende toegankelijkheidsproblemen.

Volgens Microsoft wordt het probleem veroorzaakt door OS Build 26100.7623 (KB5074109). Het bedrijf laat weten dat de teams van Azure Virtual Desktop en Windows Update gezamenlijk aan een oplossing werken.

Microsoft erkent fout in Cloud PC

De getroffen apparaten omvatten Windows 11 25H2, 24H2 en 23H2; Windows 10 22H2 en 21H2; en Windows 10 Enterprise LTSC 2019 en 2016.

“Na het installeren van de Windows-beveiligingsupdate van januari 2026 (KB5074109) traden er fouten op bij het weergeven van de aanmeldingsgegevens tijdens Remote Desktop-verbindingen via de Windows-app op Windows-clientapparaten, wat gevolgen had voor Azure Virtual Desktop en Windows 365,” aldus een statusupdate.

Voorlopig wordt gebruikers aangeraden om de Windows App Web Client (windows.cloud.microsoft) of de Remote Desktop-client te gebruiken om verbinding te maken met Azure Virtual Desktop.

“We werken actief aan een oplossing en zijn van plan om in de komende dagen een out-of-band (OOB) update uit te brengen,” belooft het bedrijf.

Dit is het grootste van de twee bekende problemen die verband houden met de nieuwste Windows-build. Ook werd een ontbrekend wachtwoord-icoon op het vergrendelscherm gemeld. Tegelijkertijd verhelpt de update eerder bekende problemen, zoals verminderde batterijprestaties door een actieve NPU tijdens inactiviteit van het apparaat en zelfs RemoteApp-verbindingsfouten in Azure Virtual Desktop-omgevingen.