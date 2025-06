Meta Quest 4 schijnbaar vertraagd tot 2027, plus een nieuwe high-end headset onderweg

Een nieuwe leak suggereert dat de lancering van Meta's aankomende Quest 4-headset vertraagd wordt tot 2027. Wanneer hij eindelijk verschijnt, zou hij wel echt merkbaar anders zijn dan de Quest 3, dus misschien is hij het wachten wel waard.

We kunnen schijnbaar wel nog uitkijken naar een Meta Quest Pro 2-lancering. Er lijkt namelijk nog steeds wel nieuwe VR-hardware onderweg te zijn in de enigszins nabije toekomst.

Deze leaks komen vanuit twee bronnen: Brad Lynch en Luna. Deze bronnen hebben allebei een goede reputatie op het gebied van VR-leaks. Lynch postte een poll als een soort grapje en daarin gaf de leaker aan dat er van de Valve Deckard en Meta Quest 4 maar één headset dit jaar zou worden gelanceerd. Luna gaf aan geruchten te hebben gehoord dat de release van de Quest 4 vertraagd was tot 2027.

Volgens de leakers komt deze vertraging door het schrappen van twee Meta-prototypes die kandidaten waren om de uiteindelijke Quest 4 te worden: 'Pismo Low' en 'Pismo High' (budget en premium modellen, net als de Quest 3S en de Quest 3).

Krijgen we een Quest Pro 2? (Image credit: Meta)

Het zou wel kunnen dat we enigszins binnenkort een headset krijgen die gebaseerd is op het Puffin-prototype dat Meta in ontwikkeling heeft.

Puffin wordt waarschijnlijk een meer high-end model en zou dus mogelijk een soort Meta Quest Pro 2 kunnen worden. Het klinkt echter alsof het apparaat misschien niet meer als een Quest-model wordt gepromoot, maar eventueel een andere naam krijgt.

Dit model krijgt mogelijk ook een erg ander design dan wat we gewend zijn van Meta's VR-headsets. Hij zal meer lijken op een Apple Vision Pro en verbonden zijn met een soort puck. De puck van Puffin zou echter niet alleen een batterij zijn, maar ook de verwerkingskracht bevatten om zo (een gedeelte van) het gewicht verder van de headset te verplaatsen.

Het apparaat zou nog steeds op Horizon OS draaien, maar zou meer gefocust zijn op productiviteit en "statisch" entertainment (zoals het bekijken van films in VR) in plaats van wat we voornamelijk gewend zijn van Meta's VR-headsets.

(Image credit: Future)

Naast de headsets van Meta zelf verwachten we ook nog nieuwe apparaten van Meta's Horizon OS-partners, waaronder van ASUS, Lenovo en Xbox. Net als dat er meerdere fabrikanten zijn die apparaten ontwikkelen voor Android XR, is dat ook het geval voor Meta's Quest-besturingssysteem.

We hebben nog niet gehoord over het apparaat van Lenovo, maar ASUS’ zogenaamde Tarius-headset zou onderdeel worden van de ROG-line-up. Dat suggereert dus ook dat deze headset wel gefocust zal zijn op gaming en mogelijk verbeterde displays en features zoals oogtracking zal gebruiken om een meer premium ervaring te bieden dan de bestaande Quest-modellen.

Hopelijk worden deze headsets ook binnenkort gelanceerd en krijgen we dus in ieder geval in 2026 nog wel wat meer interessante opties voor VR. Als Meta zijn Quest 4 niet volgend jaar lanceert, is het misschien dus tijd voor de apparaten van Lenovo en ASUS.