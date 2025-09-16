Vergeet de iPhone 17: deze 10 Apple-producten komen er misschien binnenkort ook nog aan

Vorige week stond natuurlijk in het teken van de iPhone 17-serie van Apple, maar er lijken de komende maanden nog veel meer apparaten van Apple aan te komen. Dit is tenminste wat een van de meer betrouwbare tipgevers binnen de industrie suggereert.

Mark Gurman van Bloomberg weet meestal wel accurate geruchten over Apple te delen en in zijn laatste Power On-nieuwsbrief deelt hij een roadmap voor nieuwe Apple-releases na de iPhone 17-release. Deze roadmap bevat informatie over producten die in de rest van 2025 en het eerste gedeelte van 2026 nog uit moeten komen.

Het eerste product dat we volgens deze roadmap kunnen verwachten, is een nieuwe iPad Pro met een OLED-scherm en aangedreven door een M5-chip. Gurman voorspelt dat dit apparaat al in oktober zou kunnen worden gelanceerd. Daarna lijkt het schema iets minder vast te staan, maar de volgende dingen die worden genoemd zijn een kleine update voor de Apple Vision Pro en een opvolger voor de Apple AirTag.

Vervolgens kunnen we uitkijken naar een geüpgradede Apple TV, met verbeterde prestaties en netwerkmogelijkheden, plus Apple Intelligence. Vergelijkbare upgrades zouden ook naar een nieuwe HomePod mini komen. Dat apparaat zou ook ongeveer tegelijkertijd met de nieuwe Apple TV moeten verschijnen.

Lanceringen in 2026

We verwachten ook een update voor de MacBook Air-serie. (Image credit: Apple)

Als we eenmaal in 2026 zijn beland, verwacht Gurman aan het "begin [van] volgend jaar" een M5 MacBook Pro te zien. De MacBook Air zou daarna ook een M5-upgrade krijgen, nadat de M4 MacBook Air eerder dit jaar verschenen is.

De laatste drie producten die Gurman aanhaalt, zijn een nieuwe externe monitor voor Macs, vervolgens een iPhone 17e als opvolger voor de iPhone 16e en dan nog de smarthome hub waar we eerder ook al geruchten over hoorden. Die nieuwe monitor klinkt overigens ook wel geloofwaardig, want Apple voegde voor het laatst een nieuwe monitor aan zijn line-up toe in 2022.

Wanneer al die producten zijn gelanceerd, is het natuurlijk alweer tijd om uit te kijken naar de release van de iPhone 18-serie. Er zijn geruchten die suggereren dat de iPhone 18-lancering gesplitst kan worden, en deels in 2026 en deels in 2027 zal plaatsvinden. Verschillende modellen zouden mogelijk op verschillende momenten van het jaar worden gelanceerd vanaf die serie.

Natuurlijk is al deze informatie nog niet officieel bevestigd door Apple zelf, maar de voorspellingen komen wel vanuit een redelijk betrouwbare bron en komen ook overeen met andere leaks. Begin dus maar alvast met sparen als je de komende 12 maanden misschien wel toe bent een een upgrade voor sommige van je Apple-producten.