Apple brengt HomePod mini 2 uit in 2025

Goed nieuws voor Apple-liefhebbers die helemaal willen opgaan in het ecosysteem: een nieuw rapport zegt dat Apple werkt aan een refresh van zijn kleinste slimme speaker, de HomePod mini. Die zou ook nog voor de iPhone 17 moeten verschijnen. De HomePod mini werd in november 2020 gelanceerd en is sindsdien, afgezien van een paar nieuwe kleuropties, niet meer vernieuwd.

Dat is niet per se een slechte zaak, want in onze review gaven we hem vier sterren voor zijn indrukwekkende geluid. Natuurlijk klinkt hij vandaag de dag nog steeds hetzelfde. De concurrentie heeft daarentegen niet stilgestaan en er zijn daarom talloze nieuwe slimme speakers die de HomePod mini het vuur aan de schenen leggen.

Komt er een nieuwe HomePod mini?

Volgens Bloomberg werkt Apple aan een eigen Wi-Fi- en Bluetooth-chip met ondersteuning voor minimaal Wi-Fi 6E. Die chip is bestemd voor meerdere apparaten (iPhones, iPads en Macs) en komt als eerste naar een vernieuwde HomePod mini en Apple TV 4K. Aangezien de jaarlijkse iPhone-lancering altijd in september is, suggereert dat een lancering enige tijd daarvoor.

Details over andere verbeteringen aan de mini ontbreken volledig. Het bericht geeft wel aan dat Apple de verbeteringen doorvoert als onderdeel van een grotere smart home refresh. Die productcategorie loopt al een tijdje achter op concurrenten en het lijkt erop dat Apple in 2025 een inhaalslag wil maken.

Eerdere rapporten hebben al info prijsgegeven over andere smart home-plannen voor 2025 en daarna. Zo is er sprake van een HomePod met touchscreen, waarover al lange tijd geruchten zijn, maar die mogelijk meer als een smart home hub op de markt wordt gebracht, een vergelijkbare HomePod met een display in de stijl van de oude iMac op een arm en een slimme beveiligingscamera. Die beveiligingscamera zou echter pas ten vroegste in 2026 onthuld worden.