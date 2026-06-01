Apple Music kan een gratis versie krijgen met beperkingen en advertenties

Eén duidelijk verschil tussen de bekende muziekstreamingdiensten Apple Music en Spotify is dat je Apple Music niet gratis kan gebruiken. Je moet echt per se een betaald abonnement hebben. Volgens bepaalde code die gespot is in de laatste versie van de Apple Music-app voor Android komt daar binnenkort misschien verandering in.

De code werd ontdekt door de tipgever Aaron Perris (via 9to5Mac) en noemt onder andere beperkingen voor het aantal nummers dat je kan skippen en een "Premium toegang vereist"-bericht. Die dingen lijken dus te wijzen op een soort gratis variant voor de Apple Music-dienst.

Perris gaf zelf echter ook al toe dat deze code ook over iets anders kan gaan, zoals bijvoorbeeld radiostations in Apple Music. Die zouden dan mogelijk binnenkort iets anders kunnen werken als je wel of niet voor Apple Music betaalt.

Spotify's gratis versie is voorzien van advertenties, plus beperkingen voor de audiokwaliteit, het creëren van afspeellijsten, de volgorde van nummers en het skippen van nummers. Premium-gebruikers kunnen daarnaast ook afspeellijsten opslaan om ze offline te gebruiken en ze krijgen meestal als eerste toegang tot nieuwe features.

Wijst dit op advertenties?

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music.Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3May 30, 2026

Als we naar de reacties op Reddit kijken, is dit misschien niet zo'n populaire ontwikkeling voor de streamingdienst. "Oh nee niet de advertenties," is een typerende opmerking en er lijkt dus ook gewoon weerstand te zijn tegen een gratis variant van Apple Music als daar advertenties aan vastzitten.

Apple heeft heel lang advertenties in zijn producten heel erg minimaal gehouden, maar recent lijkt het bedrijf meer voor een Google-achtige aanpak te kiezen. Zo zijn er bij iOS 26.5 bijvoorbeeld advertenties verschenen in Apple Maps.

Dit lijkt sowieso een bredere trend te worden. Steeds meer apps en diensten kiezen voor het toevoegen van advertenties om meer geld te vangen. Dit zie je dus onder andere bij streamingdiensten, maar aan de andere kant zijn er ook steeds meer sociale mediaplatformen die nieuwe abonnementsvormen beginnen aan te bieden.

We zullen zien of een nieuwe gratis versie van Apple Music binnenkort wordt onthuld. Dit zou mogelijk bij WWDC 2026 op 8 juni kunnen worden aangekondigd. Technisch gezien kan je de Apple Music-app trouwens al wel gratis gebruiken, maar dan moet je zelf de digitale muziek aanleveren.