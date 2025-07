Google Gemini wordt een veel betere smartphone-assistent dankzij deze twee kleine upgrades

Google lijkt Google Gemini op een aantal manieren flink te verbeteren door het onder andere betere toegang te geven tot je apps, zonder je te forceren om je privacy-instellingen aan te passen. De AI-assistent lijkt verder ook nieuwe mogelijkheden te krijgen binnen deze apps.

Als je een Android-toestel hebt, heb je misschien recent een mail binnengekregen van Google waarin staat dat Gemini nu kan interacteren met apps zoals Telefoon, Berichten, WhatsApp en 'Utilities'-apps, zelfs als je Gemini Apps-activiteit uitstaat.

De eerste reactie op deze ontwikkeling was vooral bezorgdheid, maar eigenlijk is dit een verbetering voor je privacy, ook al lijkt dat op het eerste gezicht misschien niet zo.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Als Gemini Apps-activiteit aanstaat, kan Google een log inzien van hoe jij Gemini gebruikt. Deze bevat persoonlijke data en die data kan dan gebruikt worden om Google's producten verder te ontwikkelen. Als je deze data liever meer privé wil houden, moest je eerst dus genoegen nemen met het feit dat Gemini dan ook geen toegang kreeg tot bepaalde extensies die het bijvoorbeeld mogelijk maken om de assistent acties voor je te laten uitvoeren (zoals iemand een sms sturen).

Deze nieuwe verandering betekent dat je je activiteit privé kan houden en toch toegang krijgt tot sommige van deze handige basisfuncties van de slimme assistent. het gaat ook om functies die de Google Assistant al jarenlang had.

Dit wil echter niet zeggen dat Google helemaal geen Gemini-activiteit van je zal opslaan, zelfs als de instelling uitstaat. Google geeft namelijk ook toe dat het sommige data wel voor maximaal 72 uur bewaart. De data wordt ook sowieso voor 24 uur binnen Gemini zelf bewaard. Daardoor kan de AI namelijk de context van je gesprekken beter begrijpen. Waarom dan maximaal 72 uur? Die extra lange periode heeft te maken met veiligheid en dat legt Google ook verder uit op zijn supportpagina.

Komt er ook RCS-ondersteuning aan?

Schijnbaar krijgt Gemini ook een RCS-upgrade en dat kan dus ook een voorbereiding zijn voor de verbeterde toegang die Gemini krijgt tot de Berichten-app.

(Image credit: Apple)

Deze voorspelling is gebaseerd op Android Authority's analyse van de nieuwste app-bestanden van de Google-app. Deze bestanden hinten naar het idee dat RCS-ondersteuning naar Gemini komt, want de AI kan schijnbaar de RCS-mogelijkheden van je apparaat inzien. Dat zou alleen nodig zijn als de AI ook ondersteuning voor RCS krijgt.

Dit zou een belangrijke verandering zijn, want momenteel betekent Gemini's gebrek aan RCS-ondersteuning dat de AI-assistent geen audio, afbeeldingen of video's kan versturen of afspelen via de Google Berichten-app. Met toegang tot RCS zou dat snel kunnen veranderen.

Zelfs als deze gelekte informatie dus accuraat is, is dat geen garantie dat Gemini ook echt binnenkort RCS-ondersteuning krijgt (of misschien gebeurt het uiteindelijk helemaal niet). Het klinkt echter in ieder geval wel als een logische upgrade, dus we hopen dat deze verbeterde ondersteuning wel echt onderweg is.