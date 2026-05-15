Apple laat binnenkort mogelijk AI-agents toe in zijn App Store

Afgelopen maart werden er nog meerdere apps die ontwikkeld waren met behulp van 'vibe coding' (aan de hand van tekstprompts een app laten creëren door AI) verwijderd van de App Store. Apple zei toen dat het niet direct achter dit soort AI-apps aan zou gaan, maar toch zag de situatie er niet goed uit voor mensen die op deze manier apps voor iPhone wilden ontwikkelen. Het zag er nog slechter uit voor apps die AI-agents gebruikten om complexere taken voor gebruikers uit te voeren. Dat is ook wel logisch gezien Apple's focus op de veiligheid van zijn App Store.

Nu lijkt het bedrijf echter ineens van gedachten te zijn veranderd als het gaat om dit onderwerp, en werkt Apple mogelijk ineens actief aan een plan om AI-agents officieel toe te laten tot de App Store. Dat suggereert een nieuw verslag van The Information tenminste. Dit verslag claimt dat Apple apps die AI-agents gebruiken beter wil ondersteunen. Om dat mogelijk te maken zou er het een en ander kunnen (en misschien ook wel moeten) veranderen aan de App Store. Sommige analisten geloven dat deze mogelijke verandering ervoor kan zorgen dat bepaalde categorieën van apps minder relevant worden als AI bepaalde dingen gaat overnemen.

Tegelijkertijd zou Apple's nieuwe systeem volgens The Information nog steeds ontworpen worden met een focus op veiligheid en privacy, net zoals ook het geval is bij de huidige App Store. Apple zou ook "rogue agents" willen vermijden. Dat soort AI-agenten staan erom bekend dat ze gebruikersdata kunnen verwijderen en andere twijfelachtige taken uitvoeren.

Hoe dit allemaal precies zal werken, is nog niet bekend. Het verslag van The Information weet nog niet veel details van Apple's zogenaamde plan te delen, maar geeft dus voornamelijk aan dat Apple deze verandering wil doorvoeren, maar ook zijn hoge standaarden voor privacy en veiligheid wil behouden. Ook zonder verdere details lijkt dit dus wel te suggereren dat Apple denkt dat het tijd is om AI toch iets meer te omarmen.

Van App Store naar ‘agent store’

Vanwaar nu ineens deze grote verandering in de houding van Apple? Dat weten we niet helemaal zeker, maar natuurlijk maken steeds meer apps gebruik van de mogelijkheden van AI en daar lijkt binnenkort ook nog geen einde aan te komen. Misschien voelt Apple nu toch wel wat meer de druk om het te omarmen, voordat het bedrijf echt flink achter begint te lopen op concurrenten.

Daarnaast zet Apple zelf nu ook meer in op AI. Naar verwachting wordt er voor Apple Intelligence een grote update aangekondigd tijdens het WWDC-event in juni. Er worden onder andere AI-upgrades voor Siri verwacht in iOS 27. Dat mag onderhand ook wel, aangezien die verbeteringen al twee jaar geleden werden beloofd.

Ook heeft Apple vibe coding mogelijk gemaakt in zijn eigen apps, zoals Xcode. Dat suggereert ook dat het onwaarschijnlijk is dat het bedrijf nog veel langer moeilijk zal doen over vergelijkbare producten van andere ontwikkelaars.

Het probleem is waarschijnlijk vooral dat Apple's App Store review-team volgens recente verslagen een beetje overweldigd werd door alle apps die met behulp van vibe coding ineens zijn verschenen. De hulp van machine learning bij het ontwikkelproces heeft de tijd die nodig is voor het ontwikkelen, testen en lanceren van een app drastisch verminderd. Als Apple zelf nu ook AI-apps beter wil ondersteunen op zijn platformen, dan moet het review-team dit wil allemaal bij kunnen houden. Hoe dat moet werken, valt nog te bezien.

Deze ontwikkeling lijkt in ieder geval niet ineens te stoppen. Volgens Sophia Velastegui, een ontwikkelaar die eerder bij Microsoft aan AI werkte en bij Apple aan de platformarchitectuur, "zullen er letterlijk miljoenen agenten zijn". Dat kan snel overweldigend worden, maar Velastegui gelooft ook dat dit een mooie kans is voor Apple's App Store om "de agent store" te worden.

We hoeven niet heel lang meer te wachten op WWDC 2026 en misschien komen we tijdens dat event al wat meer te weten over wat Apple voortaan van plan is als het gaat om AI-apps (zowel zijn eigen toepassingen als die van externe partijen). Het lijkt er in ieder geval op dat Apple nu doorheeft dat het AI niet kan negeren en misschien is het toelaten van AI-agenten in zijn App Store een van de eerste tekenen van een nieuwe houding tegenover AI voor het bedrijf.