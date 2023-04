Samsung S95C vs LG C3 confronto

Samsung S95C OLED 2.599 € (Si apre in una nuova scheda) Da Samsung IT (Si apre in una nuova scheda) 3.499 € (Si apre in una nuova scheda) Da Samsung IT (Si apre in una nuova scheda) Controlla Amazon (Si apre in una nuova scheda) Polliciaggio: 55, 65, 77 pollici

Tecnologia: QD-OLED

Processore: Neural Quantum Processor 4K

HDMI: 4x HDMI 2.1

Processore: Neural Quantum Processor 4K
HDMI: 4x HDMI 2.1
HDR: HDR10, HDR10+, HLG Samsung S95C è il nuovo arrivato della linea di TV QD-OLED dell'azienda. La grande novità è la luminosità: Samsung afferma che è stata incrementata del 30% rispetto al suo predecessore, dichiarando una luminosità di picco fino a 2.000 nit e prestazioni migliori in ambienti luminosi. È anche un televisore sottile e dal bel design, con buone funzioni per il gaming e un sistema di altoparlanti a 4.2.2 canali per un audio solido.

Pro Incredibilmente luminoso

Ottimo per il gaming

Colori vividi e ricchi Contro Manca il supporto Dolby Vision HDR

Selezione limitata di formati disponibili

LG C3 OLED
Polliciaggio: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pollici

Tecnologia: OLED

Processore: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

Processore: Alpha a9 Gen 6
HDMI: 4x HDMI 2.1
HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision LG C3 è il modello successivo dell'incredibile LG C2, il nostro televisore preferito in assoluto. È dotato di un processore d'immagine aggiornato che promette di offrire un maggiore contrasto, ma questo è praticamente l'unico miglioramento rilevante. Il Samsung lo batterà per luminosità e probabilmente per profondità di colore, ma il C2 è disponibile in più formati ed è più economico.

Pro Molti formati disponibili

Tecnologie per il gaming eccellenti

Nuovo processore Contro Nel complesso, pochi grandi miglioramenti

É il meno luminoso tra i due

Samsung S95C QD-OLED sembra essere uno dei televisori più luminosi del 2023, in grado di dare filo da torcere alla più vecchia tecnologia di LG C3.

Quando l'abbiamo visto per la prima volta da vicino, la versione da 77 pollici di S95C QD-OLED era senza dubbio il miglior televisore del CES 2023. Da allora, abbiamo avuto modo di toccare con mano questo TV Samsung top di gamma, e possiamo confermare che è l'OLED più luminoso che abbiamo mai testato. É all'incirca il 30% più luminoso dell'S95B, e le sue immagini incredibilmente brillanti sono uno spettacolo da vedere.

Ma come si comporta LG C3 rispetto a Samsung S95C? Di seguito, mettiamo a confronto questi due TV OLED per quanto riguarda prezzo, dimensioni e caratteristiche. Quale sarà il miglior televisore OLED del 2023? Per il verdetto finale è necessario attendere le recensioni complete e la fine di test più approfonditi, ma ecco come sono a confronto per quanto riguarda le nostre prime impressioni.

Il TV OLED Samsung S95C promette un aumento di luminosità del 30% rispetto al modello S95B dello scorso anno. (Image credit: TechRadar/Future)

Samsung S95C vs LG C3: prezzo e uscita

Samsung ha annunciato i prezzi per l'Italia dell'OLED S95C, e non sorprende che il prezzo di lancio sia superiore a quello del suo predecessore.

Ecco prezzi e configurazioni:

Samsung S95C 55 pollici: 2.599€

Samsung S95C 65 pollici: 3.499€

Samsung S95C 77 pollici: 4.999€

Ecco invece prezzi e configurazioni per LG C3:

LG C3 42 pollici: 1.599€

LG C3 48 pollici: 1.699€

LG C3 55 pollici: 2.199€

LG C3 65 pollici: 2.999€

LG C3 77 pollici: 4.199€

LG C3 83 pollici: 5.499€

L'anno scorso S95B ha subito un calo di prezzo piuttosto consistente e in breve tempo, quindi lo stesso potrebbe accadere con il nuovo S95C. C'è da dire che lo scorso anno Samsung probabilmente è corsa ai ripari perchè LG per prima ha abbassato i prezzi a poca distanza dal lancio, quindi questa è solo una speculazione.

LG C3 dovrà affrontare una dura competizione per diventare il miglior TV OLED del 2023. (Image credit: LG)

Samsung S95C vs LG C3: funzioni

Questo è il principale terreno di scontro tra Samsung OLED S95C e LG C3. Basandoci sul tempo trascorso a testare il modello Samsung, possiamo dire che si tratta di uno dei migliori televisori attualmente disponibili.

Il pannello QD-OLED di S95C combina pixel OLED autoilluminanti con un filtro di colore a punti quantici. Il risultato? Si ottengono prestazioni eccezionali per quanto riguarda luminosità e colori, con una profondità dei neri perfetti e un'uniformità dello schermo nettamente superiori a un pannello OLED.

I numeri comunicati da Samsung sono sbalorditivi, e possiamo confermarli: durante i nostri test S95C ha raggiunto un picco di luminosità di 1.374 nit su un modello di finestra bianca al 10% in modalità Filmmaker: un impressionante 32% di luminosità in più rispetto a S95B. Per fare un confronto, LG C2 offre circa 800 nit di luminosità di picco in HDR.

Purtroppo, LG C3 non dispone dell'algoritmo Brightness Booster Max del G3 che gli permette di raggiungere i 1.470 nit in una finestra del 10% di bianco e deve accontentarsi di una versione leggermente ridotta. Tuttavia, il C3 fornisce un picco di 830 nit in modalità Filmmaker HDR e di 670 nit in modalità standard.

Il C3 avrà anche un vantaggio in termini di qualità dell'immagine rispetto al Samsung S95C: il supporto Dolby Vision HDR. Si tratta della forma avanzata di HDR più diffusa, che consente di ottenere la migliore gamma dinamica dallo schermo... e Samsung continua a rifiutarsi di implementare questo standard sui suoi televisori.

Il Samsung QD-OLED promette colori e luminosità super. (Image credit: Future/TechRadar)

Per quanto riguarda le funzioni per il gaming, LG è in cima alla lista dei prodotti compatibili con PS5 e Xbox Series X da due anni a questa parte. LG C3 integra quattro porte HDMI 2.1 a 4K/120Hz, ha un input lag inferiore a 10ms e il supporto G-Sync, FreeSync Premium e VRR assicurano che questo TV da gaming sia il più futuristico che si possa desiderare nel 2023. Inoltre, supporterà i giochi Dolby Vision per Xbox, al contrario di Samsung.

Tuttavia, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per i giochi su PC, quattro porte HDMI 2.1 4K/120 Hz e il supporto VRR/ALLM, anche il Samsung S95C è un ottimo TV per il gaming.

Per quanto riguarda l'audio, sembra che S95C sia in vantaggio rispetto al C3. L'OLED di Samsung promette un sistema di altoparlanti a 4.2.2 canali, mentre il C3 si limita a una configurazione 3.1.2, anche se entrambi garantiscono prestazioni inferiori rispetto a una delle migliori soundbar.

A questo proposito, entrambi i televisori supportano una tecnologia che consente agli altoparlanti integrati di lavorare in sinergia con una soundbar della stessa azienda per ottenere un soundstage più ampio, senza sostituire completamente gli altoparlanti.

LG C3 ha una struttura in fibra composita più leggera. (Image credit: LG )

Samsung S95C vs LG C3: design

Le cornici sottilissime sono una particolarità di entrambi i televisori. Se avete intenzione di montare a parete uno dei due TV, le differenze visive saranno più o meno irrilevanti, dato il design estremamente sottile degli OLED moderni.

È solo quando si confrontano i supporti dei due apparecchi che è più facile scegliere da che parte stare in termini di estetica. S95C è dotato di una serie di piedini sottili che coprono quasi l'intera lunghezza del televisore (hanno un'estetica piacevole e minimalista, anche se potrebbero risultare scomodi per chi ha un mobile TV più stretto).

LG C3 ha una struttura in fibra composita più leggera. Il supporto centrale in alluminio è di bell'aspetto e fornisce un solido sostegno al televisore.

Dalla sua, S95C ha anche il vantaggio del Samsung One Connect Box: il motivo per cui l'S95C è così sottile, infatti, è che non ha prese HDMI sul retro.

Nel complesso, entrambi gli OLED sono televisori incredibilmente sottili ed esteticamente belli, quindi le differenze di design tra i due non dovrebbero essere un fattore decisivo nella scelta.

Samsung S95C vs LG C3: conclusioni

Per gli acquirenti che quest'anno sono interessati a un OLED di fascia alta, la scelta tra LG C3 e Samsung S95C sarà di fondamentale importanza. LG C3 sarà quasi certamente uno dei migliori televisori del 2023, anche se non presenta particolari innovazioni rispetto allo scorso anno.

Con la luminosità portata dalla proposta Samsung, ci troviamo davanti a un TV che combina tutte le migliori qualità degli schermi OLED e QLED

Se Samsung riuscirà a mantenere la luminosità promessa, e sembra che lo farà, potremmo trovarci di fronte a un televisore che combina tutte le qualità intrinseche di OLED e QLED. Tuttavia, visto il prezzo davvero alto, forse per molti varrà la pena scegliere il più "economico" LG.

In ogni caso, vi porterete a casa uno degli ultimi top di gamma tra i migliori TV in circolazione quest'anno, e non c'è modo che rimaniate delusi qualunque sia la vostra scelta.