I primi mesi del 2023 hanno visto Xiaomi protagonista del mercato degli smartphone che, dopo l’arrivo di Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra di Samsung, ha accolto i nuovi Xiaomi 13, 13 Pro e Redmi Note 12 e Redmi Note 12 Pro.

Ora, l’attenzione si è spostata sul top di gamma assoluto di Redmi, il Note 12 Pro Plus, e la fascia bassa Xiaomi, costituita da Xiaomi 13 Lite. Sebbene i due modelli abbiano scopi differenti, l’azienda li propone allo stesso prezzo e, come ben sappiamo, il costo è il vero decisore al momento dell’acquisto. Ne consegue che un confronto tra Redmi Note 12 Pro Plus e Xiaomi 13 Lite sia necessario per sapere quale modello comprare.

Quale dei due è il miglior smartphone Xiaomi?

Redmi Note 12 Pro Plus Vs Xiaomi 13 Lite Redmi Note 12 Pro Plus Processore: MediaTek Dimensity 1080 (2,6 GHz)

RAM: 8 GB

Memoria: 256 GB

Display: AMOLED, 120 Hz

Batteria: 5000 mAh

Ricarica: 120 W

Fotocamere posteriori: 200 MP, 8 MP e 2 MP

Fotocamera selfie: 16 MP

Sistema operativo: MIUI 14

Connettività: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Xiaomi 13 Lite Processore: Snapdragon 7 Gen 1 (2,4 GHZ)

RAM: 8 GB

Memoria: 128 o 256 GB

Display: AMOLED, 120 Hz

Batteria: 4500 mAh

Ricarica: 67 W

Fotocamere posteriori: 50 MP, 8 Mp e 2 MP

Fotocamera selfie: 32 MP

Sistema operativo: MIUI 14

Connettività: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

Redmi Note 12 Pro Plus Vs Xiaomi 13 Lite: prezzo e disponibilità

Come detto in apertura, il motivo del confronto è il costo dei due dispositivi che, sebbene rappresentino il top della serie Redmi Note e il modello economico della serie 13 di Xiaomi, vengono offerti allo stesso prezzo di 499,90€ sul sito ufficiale Xiaomi (Si apre in una nuova scheda).

Redmi Note 12 Pro Plus Vs Xiaomi 13 Lite: design e display

Iniziamo dai punti in comune. Sia Redmi Note 12 Pro Plus che Xiaomi 13 Lite offrono la stessa qualità in termini di display e sono dotati di uno schermo AMOLED con risoluzione di 2400 x 1080p, 120 Hz di frequenza di aggiornamento, supporto Dolby Vision e protezione Gorilla Glass 5. Dove differiscono sono invece le dimensioni, che si attestano sui 6,67’’ per Redmi e 6,55’’ per Xiaomi, e la luminosità con Xiaomi 13 Lite che raggiunge i 1000 nit contro i 900 di Redmi Note 12 Pro Plus.

Dunque, il display leggermente più grande di Redmi potrebbe far piacere a chi guarda molti video, ma la differenza in termini di qualità non sussiste e, per quanto riguarda la luminosità, il picco di 1000 nit contro 900 è esiguo e molti potrebbero preferire un valore più basso e meno invadente.

Il design, in generale, è lo stesso per ambedue i modelli e consiste di una forma ricurva e sottili per adattarsi alla mano, parte posteriore in vetro e protezione per le fotocamere. Sia Redmi Note 12 Pro Plus che Xiaomi 13 Lite sono modelli eleganti e robusti.

Infine, sono tre le colorazioni disponibili per Xiaomi 13 Lite: nero, blu e rosa; tre anche per Redmi: nero, bianco e blu. Sul fronte della portabilità ha invece la meglio 13 Lite con i suoi 171 grammi contro i 210,5 g di Note 12 Pro Plus.

Redmi Note 12 Pro Plus Vs Xiaomi 13 Lite: prestazioni e specifiche

Sulle prestazioni Redmi Note 12 Pro Plus mostra i muscoli, che così vogliamo dire, e lo fa proponendo una batteria da 5000 mAh accompagnata da una ricarica a 120 W, mentre Xiaomi 13 Lite è, appunto, Lite e si ferma ad una batteria da 4500 mAh con una ricarica a 67 W di gran lunga inferiore al Redmi. Situazione di stallo invece per quanto riguarda la connettività, dove ambedue i modelli propongono dual SIM 5G, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6.

A fare da motore per il Redmi Note 12 Pro Plus troviamo un processore octa-core MediaTek Dimensity 1080 che può raggiungere i 2,6 GHz, mentre Xiaomi 13 Lite resta su uno Snapdragon 7 di prima generazione (i top di gamma offrono lo Snapdragon 8 di seconda generazione) fino a 2,4 GHz. La RAM, al contrario, non è un fattore divisivo in quanto non si va oltre agli 8 GB in entrambi i casi, mentre la memoria di del modello 13 Lite può essere selezionata con 128 o 256 G, a differenza dell’unica opzione a 256 GB di Redmi Note 12 Pro Plus.

La sicurezza è garantita da tutti e due i dispositivi nella forma di accesso tramite impronte digitali e riconoscimento facciale.

Redmi Note 12 Pro Plus Vs Xiaomi 13 Lite: fotografia

Arriviamo quindi alla componente più divisiva nella scelta dei due modelli: il comparto fotografico. Qual è il miglior cameraphone?

Redmi Note 12 Pro Plus è dotato di una fotocamera grandangolare da 200 MP (sulla scia di Samsung Galaxy S23 Ultra, anche se non supportata dallo stesso hardware), una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. I video possono invece essere girati in 4K a 30 fps, 1080p a 30 o 60 fps e in slow motion in 1080p a 120 fps (nessuna differenza nel comparto video con Xiaomi 13 Lite). Per concludere la disamina delle specifiche fotografica di Redmi Note 12 Pro Plus, troviamo una fotocamera selfie da 16 MP che registra video in 1080p a 30 o 60 fps.

Passando a Xiaomi 13 Lite troviamo una fotocamera grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre la fotocamera selfie in questo caso raddoppia gli MP del modello Redmi raggiungendo i 32.

Redmi Note 12 Pro Plus offre un maggiore dettaglio sugli scatti con le fotocamere posteriori, mentre Xiaomi 13 Lite si concentra sui selfie. Tuttavia, le vere differenze in termini di fotografia si hanno sulle funzioni.

Xiaomi Pro Cut, disponibile con la modalità 200 MP di Redmi Note 12 Pro Plus ritaglia automaticamente le foto identificando i soggetti e creando 5 versioni differenti della stessa immagine. A ciò si uniscono il rivestimento antiriflesso e per foto ottimali anche di notte, il Bionic sensing che assegna le risorse di sistema per dare priorità alle parti più salienti dello scatto, l’ Optic fusion che, grazie a informazioni ottiche integrate effettua una fusione dello spazio, del tempo e dell'illuminazione per sfruttare meglio la luce a disposizione.

Il focus di Xiaomi 13 Lite sui selfie si riscontra anche nelle scelte a livello di software con la funzione Xiaomi Selfie Glow che garantisce un'illuminazione in grado di adattarsi all’ambiente, lo Zoom selfie progettato per ingrandire fino a 2 volte senza perdere il dettaglio del primo piano. Tra le funzioni della fotocamera posteriore ultra-grandangolare spicca il Dynamic Framing che rileva il numero di persone presenti nel fotogramma e di regola automaticamente le impostazioni, alternando zoom da 1x, 0,8x e 0,6x.

Sulla fotografia la divisione è netta e costituisce il vero fattore decisivo, data l’equivalenza di molti altri aspetti dei due smartphone. Se preferite i selfie andate su 13 Lite mentre, se vi interessa di più l’ambiente e/o le situazioni, andate su Redmi Note 12 Pro Plus.

Redmi Note 12 Pro Plus Vs Xiaomi 13 Lite: quale scegliere?

Il comparto fotografico è il miglior metodo per scegliere tra Redmi Note 12 Pro Plus e Xiaomi 13 Lite con il primo che si configura come un dispositivo per scatti più ambientali e il secondo che punta molto sui selfie. Allo stesso modo, le funzione di Redmi sono adattabili a diversi tipi di scatto, a differenza di 13 Lite che si concentra, anche in questo caso, sui selfie.

Ma se non vi interessa la fotografia? In questo caso probabilmente è meglio optare per Redmi Note 12 Pro Plus con il suo display leggermente più grande e andare sulla serie 13 di Xiaomi solo se si vuole acquistare almeno il modello base che offre un processore Snapdragon 8 Gen 2.