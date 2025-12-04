ExpressVPN change la donne : votre connexion n’a jamais été aussi rapide

Le meilleur service VPN au monde ne cesse de s'améliorer - voici tout ce que vous devez savoir.

ExpressVPN introduit une nouvelle fonction « Emplacement le plus rapide »

Le fournisseur a également lancé sa toute première application véritablement native pour macOS

Les deux mises à jour sont en cours de déploiement sur iOS, Android et macOS

ExpressVPN vient de déployer deux mises à jour majeures destinées à rendre son service plus rapide et plus intuitif, aussi bien pour une utilisation nomade qu’au bureau.

Une nouvelle fonction baptisée « Emplacement le plus rapide » permet de se connecter instantanément au serveur optimal, tandis qu’une application VPN native pour Mac fait ses débuts, promettant une véritable expérience de bureau.

Ces deux nouveautés visent à simplifier au maximum l’expérience utilisateur, en garantissant une connexion sécurisée en un clic et des performances optimales.

Sur un marché toujours plus concurrentiel, ce type d’amélioration en matière de confort d’utilisation s’avère essentiel pour espérer être reconnu comme l’un des meilleurs VPN disponibles, en réduisant les frictions et en rendant la confidentialité numérique plus accessible.

La fonction « Emplacement le plus rapide » est désormais proposée sur les applications iOS, Android et macOS d’ExpressVPN. La nouvelle app native Mac est également disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs.

Vitesse maximale grâce à « Emplacement le plus rapide »

(Image credit: ExpressVPN)

Dans son annonce officielle, ExpressVPN décrit cette nouvelle fonctionnalité comme une avancée importante pour les utilisateurs en quête de rapidité et de simplicité.

Elle remplace les sections « Emplacement intelligent » et « Récent » qui figuraient jusqu’ici sur l’écran d’accueil, et propose désormais un bouton unique pour se connecter automatiquement au serveur le plus performant, selon les conditions réseau en temps réel. Cette automatisation vise à réduire le temps de connexion et la latence.

L’application devient aussi plus transparente dans le choix des serveurs : elle affiche désormais la puissance de connexion des trois à cinq serveurs les plus rapides, une sélection qui se met à jour automatiquement dès qu’un nouvel emplacement plus optimal est détecté. Ceux qui souhaitent tout de même choisir manuellement peuvent ainsi le faire en toute connaissance de cause.

« Nous avons conçu Emplacement le plus rapide pour que la connexion sécurisée soit totalement sans effort », a déclaré Shay Peretz, directeur des opérations chez ExpressVPN. « Tout l’optimisation se fait en arrière-plan, pour que chacun puisse naviguer en toute sécurité, streamer sans interruption et rester protégé sans y penser. »

Une véritable expérience de bureau sur Mac

(Image credit: ExpressVPN)

Parallèlement à cette nouvelle option de connexion, ExpressVPN a dévoilé une toute nouvelle application native pour macOS.

Jusqu’à présent, le service était bien disponible sur les ordinateurs Apple, mais l’application proposée était en réalité une version adaptée de celle pour iPad, rendue compatible via les outils de portabilité d’Apple. La nouvelle version a été entièrement repensée grâce au framework Mac Catalyst d’Apple.

Le passage à une application native permet de bénéficier d’une interface plus fluide et réactive, mieux intégrée à l’environnement macOS. ExpressVPN promet un démarrage plus rapide, un visuel plus soigné et une meilleure gestion du multitâche. Cela aligne désormais le client Mac sur le niveau de qualité des autres plateformes proposées par le fournisseur.

« Nous voulions que la version Mac soit aussi soignée que nos autres applications », explique Peretz. « Avec cette nouvelle app native, tout est plus fluide, plus rapide, et parfaitement adapté à macOS, du lancement au redimensionnement des fenêtres. » Ce choix d’un développement spécifique à la plateforme Apple témoigne d’une volonté d’offrir une expérience plus puissante et intuitive aux utilisateurs Mac.