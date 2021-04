Test du Lenovo ThinkPad X1 Nano

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano est un ultrabook magnifique, léger et étonnamment puissant - probablement l'ordinateur portable le plus léger que nous ayons jamais testé. Son écran de 13 pouces est d'une netteté absolue et son ratio 16:10 offre beaucoup de surface utile pour effectuer vos tâches quotidiennes avec tout le confort requis. Bien que certains sacrifices aient été nécessaires, comme la limitation du nombre de ports, ces derniers ne l'empêchent pas de compter parmi les meilleurs Ultrabooks professionnels actuellement en circulation.

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Lenovo ThinkPad X1 Nano évaluée par notre rédaction :

Processeur : Intel Core i7-1160G7

Carte graphique : Intel Iris Xe

RAM : 16 Go DDR4

Ecran : 13 pouces, 16:10, (2160x1350) IPS, 450 nits

Stockage : SSD PCIe 512 Go

Ports : 2 x USB Type-C Thunderbolt 4, 1 x prise jack 3.5mm

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Caméra : Webcam 720p & IR

Poids : 0,907 kg

Dimensions : 292,8 x 207,7 x 13,87 mm

Batterie : 48 WHr, charge rapide

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano en résumé

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano reprend toutes les qualités du Lenovo ThinkPad X1 Carbon, mais en allégeant son châssis et en mettant à niveau ses composants.

Le principal argument de vente du X1 Nano est son incroyable légèreté, avec un poids de 0,907 kg, nous avons rarement évolué en dessous du kilo au cours de nos précédents tests - y compris dans cette catégorie. Si la portabilité s’avère une caractéristique indispensable pour vous, alors le X1 Nano doit absolument figurer en tête de votre liste d’achat.

Et il ne s'agit pas seulement de poids. La batterie du X1 Nano est un peu plus petite que celle de plusieurs autres ultrabooks que nous avons testés récemment, mais elle se veut certifiée Intel Evo, ce qui signifie qu'elle a été conçue dès le départ dans un souci d'efficacité. Cela permet au ThinkPad X1 Nano d'assurer une journée complète d'utilisation sur une seule charge, même en mode multitâche.

On pourrait s'attendre à ce que le X1 Nano fasse quelques compromis du côté des performances, pourtant il reste étonnamment puissant et n'aura aucun problème à supporter la plupart des tâches - ce qui en fait, de loin, l'un des meilleurs ordinateurs portables professionnels du moment.

Il y a bien évidemment quelques points faibles identifiables sur ce X1 Nano, à l’instar du nombre limité de ports. Outre la prise jack combo, nous ne comptons que deux ports USB Type-C, dont un dédié au chargement. De ce fait, le port restant sera probablement connecté à une sorte de dock, soit un poids supplémentaire et dispensable à transporter avec vous.

Avec un prix d'entrée un peu élevé et un grand nombre de fonctions de sécurité, cet Ultrabook est davantage destiné aux entreprises et freelances qu’aux étudiants ou à votre usage familial. Cet avertissement étant acté, ceux qui recherchent un nouvel ordinateur portable professionnel ultra-nomade et puissant seront ravi de composer avec ce Lenovo ThinkPad X1 Nano au cours des prochaines années.

Lire notre test complet du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook

Voici les meilleurs Ultrabooks du moment

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité du Lenovo ThinkPad X1 Nano

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano est disponible dès maintenant, à partir de 1 679 €. La configuration d'entrée comprend un processeur Intel Core i5-1130G7, 16 Go de RAM LPDDR4 et un SSD PCIe de 256 Go.

Une seconde version vous est présentée sur le site officiel de Lenovo. Facturée à 1 959 €, elle intègre un processeur Intel Core i7-1180G7, 16 Go de RAM et un SSD PCIe de 512 Go. C’est tout de même 280 € à ajouter pour voir sa capacité de stockage doubler.

(Image credit: Future)

Design du Lenovo ThinkPad X1 Nano

La conception du Lenovo ThinkPad X1 Nano est de très haute qualité, avec un châssis en fibre de carbone et magnésium qui le rend incroyablement léger et durable. Même si nous ne le laisserions pas tomber volontairement sur le plancher, il pourrait probablement supporter une chute sans trop de dommages.

(Image credit: Future)

En dessous, nous trouvons une petite grille de ventilation qui ne dégage pas trop de chaleur, avec l'évent de sortie sur le côté droit du châssis. Les charnières du capot pivotent à 180 degrés, ce qui permet d'ouvrir complètement le X1 Nano et de le poser (presque) à plat sur votre surface de prédilection. Ces charnières soulèvent un peu le clavier, ce qui le rend accessible instantanément.

(Image credit: Future)

Il s’agit d’un clavier standard avec trackpoint central, typique de la marque ThinkPad. L’outil est confortable et les touches délivrent une bonne course. Vous ne serez point déçu par leur réactivité.

(Image credit: Future)

La seule critique que nous ayons à formuler à l'égard de ce clavier concerne l'emplacement de la touche de fonction (Fn). La plupart des utilisateurs sont habitués à ce que les touches de contrôle et de fonction soient inversées, la touche de contrôle étant la touche inférieure la plus à gauche du clavier. Or, il nous a fallu un certain temps pour la localiser et nous adapter - en outre, il n’est pas toujours évident de copier / coller un contenu via cette nouvelle disposition. Le coup est clairement à prendre, avec le temps.

(Image credit: Future)

Le trackpad du X1 Nano, lui, se révèle plutôt petit, avec des boutons séparés à gauche, au milieu et à droite. Cela va un peu à l'encontre de ce à quoi vous pourriez être habitué, mais cliquer en bas à gauche et en bas à droite du trackpad fonctionne tout aussi bien, et c'est ainsi que nous avons procédé tout au long de notre test. Dans l'ensemble, le pavé tactile demeure réactif et fonctionnel, que lui demander de plus ?

(Image credit: Future)

Le X1 Nano est équipé de quatre haut-parleurs, deux enceintes en haut et deux woofers en bas. Ajoutez à cela la certification Dolby Atmos et vous obtenez un ensemble audio de qualité, ce qui reste globalement rare sur un ordinateur portable.

(Image credit: Future)

Le X1 Nano compose avec peu de ports. Seulement une paire de ports USB Type-C Thunderbolt 4 et une prise audio combo de 3,5 mm. Le bouton d'alimentation se trouve à l'extrémité arrière du flanc droit, à côté de l'évent de sortie du X1 Nano. Heureusement, cette zone chauffe très peu - c’était du moins le cas pendant notre évaluation.

(Image credit: Future)

Performances du Lenovo ThinkPad X1 Nano

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano nous a vraiment impressionnés en termes de performances. En le soupesant dans votre main, vous ne penseriez pas qu'il soit équipé d'un matériel aussi puissant. Détrompez-vous : le processeur Intel Core i7-1160G7 s'est montré admirable sur bon nombre de nos benchmarks.

Comparé au processeur Intel Core i7-1165G7 du Razer Book 13, le X1 Nano tient très bien la charge, suivant de très près le nouvel ultrabook premium de Razer. Lors de nos tests GeekBench5, le X1 Nano obtient un score de 1 447 points contre 1 558 pour le Book 13 en performance mono-cœur, et 5 093 points contre 5 397, en performance multicœur. Dans notre test PCMark 10 Home, le X1 Nano perd quelques centaines de points par rapport au Book 13, les deux se plaçant respectivement à 4 564 et 4 871 points, soit un écart peu marqué.

Le X1 Nano n'a pas fait aussi bien que le Book 13 dans nos tests 3DMark, néanmoins il reste raisonnablement proche tout en surpassant le Dell XPS 13 - sauf dans Time Spy, pour une raison quelconque. Ici, le XPS 13 enregistre un score de 1 547 points contre 1 771 pour le Book 13 et à peine 843 pour le X1 Nano.

En ce qui concerne l'autonomie, le X1 Nano tient tête au XPS 13 et au Book 13, malgré une batterie un peu plus petite (48 WHr, contre 52 WHr pour le XPS 13 et le Book 13). Dans notre test PCMark 10, le XPS 13 domine avec 11 heures 47 minutes recensées sur une charge, suivi par le Book 13 et ses 11 heures 42 minutes. Le X1 Nano a tenu 11 heures 28 minutes.

De même, dans notre test vidéo HD, les 11 heures du X1 Nano battent les 9 heures et 20 minutes du Book 13, et ne perdent qu'une minute par rapport au XPS 13. Des performances très impressionnantes compte tenu de son matériel.

(Image credit: Future)

Interface du Lenovo ThinkPad X1 Nano

Heureusement, il n'y a presque pas de bloatware sur le Lenovo ThinkPad X1 Nano. Rien de plus logique puisqu’il se destine principalement à un marché professionnel et orienté B2B. Un public définitivement réfractaire aux applications préinstallées.

Ledit public appréciera a contrario la présence de nombreuses fonctions sécuritaires, dont un capteur d'empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, un BIOS auto-réparateur, et une caméra IR qui verrouille l'ordinateur s'il détecte que l'utilisateur principal s’est éloigné de l'écran. Citons enfin l’obturateur physique permettant de désactiver la webcam et protéger votre vie privée lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous recherchez l'ordinateur portable le plus léger que vous puissiez trouver

Si vous dénichez un ordinateur portable plus léger que le Lenovo ThinkPad X1 Nano, écrivez-nous. Nous ne prétendons pas qu’un tel modèle est imaginaire, mais nous ne l’avons pas encore testé.

Vous misez sur la sécurité avant tout

De l'obturateur physique de la webcam à son capteur biométrique facile d’accès, le Lenovo ThinkPad X1 Nano dispose de nombreux moyens pour protéger votre vie privée, vos contenus sensibles et vos données personnelles.

Vous êtes un utilisateur pressé

Les Ultrabooks n’ont pas une réputation de machines extrêmement performantes, mais il faut tout de même que vous puissiez assurer la totalité de vos tâches professionnelles sans souffrir de lenteurs. Heureusement, le X1 Nano vous permet de respecter vos délais dans la plupart des situations.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d'un budget serré

Même si le prix n'est pas exorbitant, le modèle d'entrée du X1 Nano se situe dans le milieu de gamme des ordinateurs portables. A quelques centaines d’euros près, vous pourriez obtenir un PC portable gamer plus nerveux et adapté aux tâches d’édition multimédia.