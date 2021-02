Test du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook

Avec les nouveaux processeurs de la série AMD 3000C intégrés, le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook est définitivement le Chromebook le plus puissant de ce début d’année. Son prix s’en ressent, mais de par sa catégorie vous êtes garanti d’en user et abuser pendant de nombreuses années. Mieux encore : il reste moins cher que certains de ses concurrents les plus proches. Si vous avez le budget nécessaire pour un ordinateur sous Chrome OS, c’est sans doute le meilleur investissement du moment.

Le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook en résumé

Alors que la plupart des Chromebooks sacrifient la puissance au profit du fonctionnel, le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook apporte beaucoup sur le plan matériel. Ce portable Chrome OS puissant et évolutif vous durera bien plus longtemps que les Chromebooks rivaux, ce qui justifie amplement son prix.

Pour un ordinateur portable 2-en-1, la réactivité de l'écran est à peu près aussi bonne que celle d'un ordinateur portable classique. L'achat d'un écran UHD vous coûtera cher, mais même avec un écran FHD, la dalle est des plus performantes pour réaliser vos tâches dans les meilleures conditions.

Avec les nouveaux processeurs de la série AMD 3000C - en commençant par l’Athlon 3150C et en allant jusqu'au Ryzen 7 3500C - vous obtiendrez plus de puissance de traitement que dans la majeure partie de la concurrence. Et ce pour plusieurs années, ce qui en fait un excellent compagnon professionnel sur le long terme.

La sensation de frappe sur le clavier est un véritable plaisir, et l'inclusion d'un trackpoint au milieu du clavier qui, avec le pavé tactile, offre de nombreuses possibilités de saisie. Selon vos préférences.

Le modèle que nous avons testé comprend 8 Go de RAM, un SSD PCIe NVMe de 256 Go, et des connexions sans fil Wi-Fi 6 et LTE. Autrement dit, nous n’avons jamais manqué d’espace, de mémoire ou de puissance de traitement pour éditer et stocker vos documents mais aussi lancer vos applications préférées en toute fluidité.

C'est un ordinateur portable professionnel, il est donc doté de plusieurs fonctions de sécurité pratiques, notamment la puce H1 de Google et un capteur d'empreintes digitales pour déverrouiller l'appareil. Il est également équipé d'un obturateur de webcam pour protéger votre vie privée.

Ces options supplémentaires et cette configuration premium le rendent plus cher qu’une certaine partie du marché - même dans sa variante d'entrée de gamme. Son prix demeure toutefois plus que justifié compte tenu de ses performances, de ses caractéristiques et de la qualité durable de sa conception.

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook évaluée par notre rédaction :

Processeur : AMD Ryzen 5 3500C

Carte graphique : Integrated AMD Radeon

RAM : 8 Go

Ecran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1,80) IPS LED

Stockage : PCIe NVMe 256 Go

Ports : 2 x USB Type-A Gen 1, 2 x USB Type-C Gen 1, 1 x lecteur de cartes Micro SD, 1 x HDMI 2.0, prise jack 3,5 mm

Connectivité : Intel Wi-Fi 6 AX200, Bluetooth 5.0, LTE (optionnel)

Caméra: 720p avec obturateur, autofocus et microphone

Poids : 1,49 kg

Dimensions : 307 x 212,1 x 15,5 mm

Batterie : 51 WHr Li-ion avec charge rapide

Prix et disponibilité du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook

Le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook est disponible dès à présent sur la boutique Lenovo, à partir de 719 euros. Un montant qui vous donne droit à un processeur AMD Athlon Gold 3150C, 4 Go de RAM, un stockage flash eMMC de 64 Go et un écran tactile Full HD (1080p) IPS de 13,3 pouces. Il est également équipé d'une webcam 720p en façade.

Une version plus premium existe sur le marché français et comprend un processeur AMD Ryzen 5 3500C, 8 Go de RAM, un SSD m.2 de 128 Go, un écran FHD IPS de 13,3 pouces, la même caméra frontale HD, mais également un capteur d'empreintes digitales et le stylet Lenovo USI Pen (optionnel). Comptez 899 euros pour ce modèle.

Design du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook

Le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook n'est pas le Chromebook le plus tape-à-l’œil que vous pourrez trouver aujourd’hui. Il respecte scrupuleusement la charte extrêmement fonctionnelle de la gamme ThinkPad. Étant donné qu'il s'agit d'un appareil informatique destiné aux entreprises, c'est assurément une bonne chose.

L'écran est lumineux et les cadres sont assez étroits, tandis que la base de l'écran semble un peu massive, sans être trop grossière non plus.

La webcam, présente sur le coin supérieur de l’écran, possède une résolution 720p standard et convient parfaitement aux réunions et aux appels vidéo Zoom - sa meilleure caractéristique est un obturateur coulissant pour vous assurer une plus grande intimité.

Une caméra de 5 mégapixels orientée vers le monde est également disponible en option, juste au-dessus du clavier. Si vous décidez de zapper celle-ci, vous aurez le droit, par défaut, à une paire de microphones à champ élargi garantissant une meilleure émission vocale lors des appels vidéo et des visioconférences.

Le clavier reste classique, se passant de clavier numérique, mais disposant de touches relativement bien espacées et réactives. Ce qui délivre une expérience de frappe plus fluide et agréable pour saisir n’importe quel rapport même le plus fastidieux.

Le pavé tactile est, lui aussi, standard. A l'exception des boutons qui sont placés au-dessus de celui-ci plutôt qu'en bas, afin de proposer une proximité plus pratique entre le bouton central et la barre d’espace du clavier.

L'inclusion d'un trackpoint, au milieu de ce dernier, constitue un bel ajout qui vous permet de scroller plus efficacement sans sur-solliciter le pavé tactile.

Il existe un bon nombre de ports disponibles, dont une paire de ports USB de type C et un port HDMI. Il y a également un emplacement pour câble de sécurité Kensington qui apporte une protection antivol supplémentaire.

Le stylet Lenovo USI en option est un accessoire assez typique pour les ordinateurs portables 2-en-1, bien que les 2 048 niveaux de sensibilité certifiés ici soient deux fois moins élevés que ceux de plusieurs autres stylos rivaux. Reste qu’il se révèle plus sensible sur quelques tâches clés comme la prise de notes ou la navigation web.

Bien que son autonomie varie en fonction des usages, vous n'aurez jamais à vous soucier d’une quelconque décharge vous privant de cet extra que vous adopterez très rapidement.

La fente située à l'avant de l'ordinateur portable permet de fixer le stylet lorsqu'il n'est pas utilisé et de le recharger également. D'après Lenovo, une charge de 15 secondes vous permet d'utiliser celui-ci pendant 100 minutes environ, et c'est à peu près ce que nous avons constaté.

Performances du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook

Pour nous, le plus grand attrait du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook réside sans aucun doute dans ses performances. Le nouveau processeur AMD Ryzen 5 3500C nous a définitivement impressionnés lors de nos benchmarks. Et les performances globales de l'appareil en utilisation réelle sont nettement supérieures à celles d'autres ordinateurs Chrome OS récents.

Nous avons été intéressés de voir ce nouveau processeur AMD Ryzen 5 3500C en action et de voir comment il se comportait en comparaison d'autres puces Intel présentes sur des Chromebooks rivaux.

Dans notre test JavaScript Kraken, le ThinkPad C13 Yoga Chromebook a obtenu un score de 1 060 ms, soit 203 ms de plus que le Core i5-8220Y d'Intel inclus dans le Google Pixelbook Go. Un autre concurrent proche, l’Asus Chromebook Flip C436F de l'année dernière, a obtenu un score de 1095 ms avec un Intel Core i3-1011U. Le C13 Yoga Chromebook a également battu le Chromebook Flip dans notre test Octane 2.0, avec un score de 37 916 contre 36 967 pour son duelliste.

Le C13 Yoga Chromebook et le Chromebook Flip restent cependant impossible à départager sur la durée de vie de leurs batteries, chacun dépassant de peu la barre des neuf heures. Mais si l'on compare la batterie du C13 Yoga Chromebook de 51 WHr à celle du Chromebook Flip de 42 WHr, on peut voir l'énergie supplémentaire nécessaire pour faire fonctionner le matériel plus puissant du C13 Yoga Chromebook.

Le Pixelbook Go, quant à lui, a bénéficié d'une autonomie supplémentaire d'environ deux heures par rapport au C13 Yoga Chromebook, sur une batterie plus petite de 45 WHr. Si le C13 Yoga Chromebook n'a pas été à la hauteur, il réussit tout de même à tenir durant une journée de travail de huit heures sur une seule charge.

Au vu de ses performances plus poussées face au Pixelbook Go dans d'autres domaines, c'est à vous de décider lequel des deux paramètres est le plus significatif. Le C13 Yoga Chromebook est cependant doté d'une technologie de charge rapide, et Lenovo affirme que vous pouvez recharger 80% de la batterie en une heure. Cela correspond plus ou moins à notre expérience.

Bien sûr, plusieurs domaines de performance vont refléter le matériel que vous choisissez, mais nous pouvons affirmer en toute confiance que si vous investissez dans le modèle haut de gamme (8 Go de RAM, Ryzen 5 3500C), ce Chromebook vous accompagnera fidèlement pendant de nombreuses années.

Interface et fonctionnalités du Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook

Les Chromebooks ne rencontrent pas les mêmes problèmes de bloatware qu'un ordinateur portable sous Windows 10, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Les fonctions de sécurité supplémentaires sont assez légères, la seule que vous remarquerez plus lourdement étant le capteur d'empreintes digitales nécessaires pour vous connecter à l’interface de l’ordinateur.

Comme tous les Chromebooks, vous disposez d’un accès rapide au Google Play Store, avec toutes les applications Android disponibles, à condition de posséder un niveau de privilège adéquat. Si vous utilisez un compte Google géré par votre entreprise, il se peut que l'administrateur de votre compte ne vous permette pas d'accéder à certains logiciels pour des raisons de sécurité.

De même, vous pouvez ou non avoir accès au noyau Linux intégré. Si c’est le cas, il vous suffit de basculer une option dans les paramètres pour accéder à d'autres outils logiciels Linux, en plus de ceux intégrés à Chrome OS et au marché Android.

Achetez-le si...

Vous avez besoin d’un Chromebook puissant

Avec les processeurs AMD Ryzen série 3000C, vous ne trouverez pas beaucoup de Chromebooks dotés d'une telle puissance de traitement.

Vous recherchez un super Chromebook 2-en-1

Avec son écran réactif et son stylet Lenovo USI, il est difficile de passer à côté du ThinkPad C13 Yoga Chromebook, si vous avez en tête un appareil polyvalent, fluide et complètement mobile.

Vous êtes abonné aux appels vidéo et visioconférences

La webcam de ce Chromebook est relativement bien centrée, avec une résolution HD qui sied au plus grand nombre, mais aussi une qualité audio appréciable sur le modèle haut de gamme.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut un Chromebook bon marché

Le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook n'est pas le Chromebook le moins cher du marché, ce qui n'est pas une surprise compte tenu de ses configurations avancées.