Recensione Lenovo ThinkPad X1 Nano

Lenovo ThinkPad X1 Nano è un Ultrabook bello, leggero e performante; probabilmente è il portatile più leggero che abbiamo mai testato. Il suo schermo 2K da 13 pollici è molto nitido e il rapporto da 16:10 torna utile quando si lavora. Sebbene siano stati fatti alcuni “sacrifici”, come il numero limitato delle porte, Lenovo ThinkPad X1 Nano è comunque uno dei migliori notebook per portabilità e prestazioni.

Lenovo ThinkPad X1 Nano ricorda ThinkPad X1 Carbon , ma è più leggero e performante; il suo più grande punto di forza è sicuramente il peso (solo 907 grammi). Se la portabilità è una caratteristica indispensabile per voi, allora X1 Nano dev’essere in cima alla vostra lista dei desideri.

Il dispositivo ha una batteria leggermente più piccola rispetto a quella della concorrenza, eppure è certificato Intel Evo, quindi è stato progettato pensando anche all'efficienza. In altre parole, dovrebbe facilmente accompagnare l’utente per la tipica giornata lavorativa con una sola carica, salvo casi d’uso estremi. La batteria si ricarica tramite una porta USB-C (Thunderbolt 4), quindi supporta la ricarica rapida.

Considerata la leggerezza e l'efficienza del notebook, si potrebbe pensare che le prestazioni non siano un granché, ma X1 Nano è veloce e se la cava bene anche in multitasking; è uno dei migliori notebook aziendali , in questo momento.

X1 Nano ha un unico grande difetto: ha poche porte; oltre al jack audio combinato, ci sono solo due porte USB-C, una delle quali dev’essere usata per la ricarica. Ciò significa che la porta rimanente sarà probabilmente collegata a uno dei migliori adattatori USB-C .

Considerato il prezzo di partenza piuttosto alto e le funzionalità di sicurezza, il dispositivo è orientato più a un uso professionale che generale. Se siete alla ricerca di un portatile aziendale da portare sempre con voi, Lenovo ThinkPad X1 Nano è un prodotto da tenere d’occhio.

Scheda tecnica Ecco la scheda tecnica del Lenovo ThinkPad X1 Nano inviato a TechRadar per la recensione: Processore: Intel Core i7-1160G7

Scheda video: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB DDR4

Schermo: display IPS da 13 pollici, 16:10, 2160x1350p, 450 nit

Storage: SSD PCIe da 512 GB

Porte: 2x USB-C Thunderbolt 4, 1x jack audio combinato da 3,5 mm

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Webcam: sensore da 720p con otturatore fisico per la privacy

Peso: 907 grammi

Dimensioni (L x P x A): 292,8 x 207,7 x 13,87 mm

Batteria: 48 WHr, ricarica rapida

Lenovo ThinkPad X1 Nano - data di uscita e prezzo

Lenovo ThinkPad X1 Nano è disponibile a partire da 1.969 euro ( Lenovo Store ). La configurazione entry-level include una CPU Intel Core i5-1130G7, 16 GB di RAM LPDDR4x e un'unità SSD PCIe da 256 GB.

Il modello che abbiamo recensito costa 2.399 euro, mentre quello più costoso presenta la sua stessa scheda tecnica, ma ha un SSD da 1 TB e costa 2.939 euro.

Lenovo ThinkPad X1 Nano - design

La qualità costruttiva di Lenovo ThinkPad X1 Nano è al top: lo chassis è in fibra di carbonio e magnesio, ed è anche per questo che è così leggero e resistente.

Il pannello inferiore presenta una piccola presa d'aria, così come il bordo destro della scocca. Le cerniere ruotano di 180 gradi, quindi è possibile aprire completamente X1 Nano per appoggiarlo su una superficie e collaborare con più colleghi. I ganci spingono leggermente verso l'alto la tastiera, quindi non è completamente piatto, ma ciò rende quest’ultima più accessibile.

La tastiera a isola presenta un Trackpoint al centro, nel tipico stile Lenovo. La tastiera è comoda e i tasti hanno una buona corsa.

Nel complesso, l’esperienza è positiva, ma non abbiamo gradito la posizione del tasto Funzione (Fn), collocato in basso a sinistra. Ci vuole un po' di tempo per adattarsi, il che rende l’esperienza iniziale un po' frustrante.

Il trackpad dell'X1 Nano è piuttosto piccolo e presenta tre pulsanti separati (sinistro, centrale e destro) e collocati sopra al touchpad; di nuovo, occorre del tempo per prenderci la mano, ma non è la fine del mondo. Trackpad e tasti sono reattivi e funzionali.

X1 Nano presenta quattro driver: due tweeter a diffusione frontale e due woofer rivolti verso il basso; vantano la certificazione Dolby Atmos. La qualità del suono è eccezionale per un notebook.

X1 Nano presenta solo tre porte: due ingressi USB-C (Thunderbolt 4) e un jack audio combinato da 3,5 mm. Il pulsante di accensione si trova sul bordo destro, sopra la presa d’aria. Durante i test, la temperatura del dispositivo non è aumentata molto.

Benchmark Questi sono i risultati di Lenovo ThinkPad X1 Nano nella nostra suite di benchmark: 3DMark Night Raid: 14.277; Firestrike: 4.391; Time Spy: 843

Fishy Cat: 14 minuti 54 secondi; Classroom: 27 minuti e 30 secondi

GeekBench 5 (singolo core): 1.447; (Multi core) 5.093 CineBench23 (Single core): 865 cb; (Multi core): 2.092 cb

PCMark10 Home: 4.564

Battery test PCMark10: 11 ore 28 minuti

Battery test TechRadar: 11 ore

Lenovo ThinkPad X1 Nano - prestazioni

Siamo rimasti davvero colpiti dalle prestazioni di Lenovo ThinkPad X1 Nano: considerato il peso e le dimensioni del dispositivo, nessuno si aspetterebbe un portatile veloce, ma il processore Intel Core i7-1160G7 non è affatto male.

Rispetto a Razer Book 13 (Intel Core i7-1165G7), X1 Nano rimane un pelino dietro: in GeekBench5 (test single-core), il laptop Lenovo ha totalizzato 1.447 punti contro i 1.558 di Book 13, mentre nel test multi-core ha ottenuto 5.093 punti contro i 5.397 del rivale. Nel test PCMark 10 Home, X1 Nano è dietro al Razer Book 13 di alcune centinaia di punti (4.564 vs 4.871), ma la differenza è solo del 6%.

Lenovo ThinkPad X1 Nano ha faticato di più in 3DMark rispetto a Razer Book 13, ma si è rivelato più veloce di Dell XPS 13 , tranne in Time Spy, per qualche motivo. Abbiamo ripetuto tale benchmark più volte per esserne sicuri, e la media è di 1.547 punti per XPS 13, 1.771 punti per Book 13 e 843 per X1 Nano.

Per quanto riguarda l’autonomia, X1 Nano tiene testa sia a XPS 13 che Book 13, nonostante abbia una batteria leggermente più piccola (48 WHr rispetto a quella da 52 WHr dei rivali).

Nel Battery test di PCMark 10, XPS 13 è durato 11 ore e 47 minuti, Book 13 11 ore e 42 minuti e X1 Nano 11 ore 28 minuti.

Nel Battery test di TechRadar, X1 Nano e XPS 13 sono durati 11 ore, mentre Book 13 non è andato oltre le 9 ore e 20 minuti. Nel complesso, le prestazioni e l’autonomia del notebook sono notevoli.

Lenovo ThinkPad X1 Nano - software e funzionalità

Non abbiamo trovato bloatware su Lenovo ThinkPad X1 Nano, proprio ciò che ci si aspetta da un portatile aziendale.

Le buone notizie non finiscono qui: ci sono un sacco di utili funzioni di sicurezza, tra cui il lettore per le impronte digitali, BIOS autoriparante, e una webcam IR con rilevamento dell’utente che blocca automaticamente il computer quando quest’ultimo si volta, o si allontana dallo schermo. Non manca nemmeno l'otturatore fisico per la webcam, a ulteriore protezione della privacy del cliente.

Vale la pena acquistare Lenovo ThinkPad X1 Nano?

Comprate Lenovo ThinkPad X1 Nano se...

Volete il notebook più leggero sul mercato Se riusciste a trovare un portatile più leggero del Lenovo ThinkPad X1 Nano, saremmo scioccati. Non stiamo dicendo che non ce ne siano, ma non ne abbiamo visti.

Volete funzionalità di sicurezza eccellenti Dall'otturatore fisico per la webcam, alla biometria avanzata del lettore di impronte digitali, il Lenovo ThinkPad X1 Nano è un portatile aziendale in grado di proteggere al meglio la privacy e i dati dell’utente.

Volete un portatile compatto e dalle buone prestazioni Gli ultrabook, di solito, non sono prodotti ad alte prestazioni, tuttavia Lenovo ThinkPad X1 Nano si distingue dalla concorrenza grazie a un processore performante e a tanta RAM.

Non comprate Lenovo ThinkPad X1 Nano se...

Avete un budget limitato Il modello entry-level dell'X1 Nano ha un prezzo di circa 2.000 euro, mentre il modello più performante arriva a circa 3.000 euro; in altre parole, costa caro.

Volete un Ultrabook per uso generale Se cercate un Ultrabook per la navigazione, lo streaming o le attività di produttività di base, non vi conviene acquistare X1 Nano, poiché sul mercato ci sono altri modelli meno cari e più adatti allo scopo.