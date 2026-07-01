Tesla veut vendre un kit de data center IA baptisé Megapod, mais trois obstacles sérieux menacent déjà le projet

Malgré la demande de marque déposée de Tesla, le concept de Megapod existe déjà

La marque Megapod appartient déjà à quelqu’un d’autre

Nvidia et d’autres dominent déjà ce marché

Tesla a déposé une demande de marque pour « Megapod » alors que l’entreprise commence à s’étendre au-delà des voitures électriques, des batteries et de l’énergie solaire. Déjà présente dans le transport autonome et la robotique humanoïde avec Robotaxi et Optimus, la société cherche désormais à construire une infrastructure modulaire de centres de données pour l’IA.

Même si le dépôt repose sur une demande d’intention d’utilisation, ce qui signifie qu’aucun produit commercial n’est encore disponible, il décrit une plateforme informatique d’IA autonome qui comprend des serveurs, du matériel dédié à l’IA, des équipements réseau, des unités de distribution d’énergie, du refroidissement et des logiciels.

Cependant, le projet et la demande de marque associée se heurtent déjà à trois obstacles majeurs. Le concept existe déjà, la marque « Megapod » appartient déjà à quelqu’un d’autre, et le marché lui-même est très encombré avec Nvidia, Huawei et d’autres acteurs déjà bien installés.

Megapod pourrait être lié à Megapack

Tesla utilise déjà la stratégie de nommage « Mega », comme le montre Megapack. Il s’agit d’un système de batteries qui propose une offre commerciale similaire au Megapod envisagé, avec des modules complets construits en usine, pouvant être déployés rapidement avec un minimum d’assemblage ou de construction sur site.

Plutôt que de laisser les clients assembler eux-mêmes les serveurs, le réseau, le refroidissement et les autres infrastructures sur place, Megapod pourrait arriver comme un centre de données d’IA prêt à l’emploi, extensible grâce à sa conception modulaire.

Cette information intervient environ un an après que l’entreprise de Musk aurait réduit son projet de supercalculateur d’entraînement IA Dojo, ce qui indique qu’elle ne vise plus le marché des puces IA. Tesla pourrait désormais se concentrer sur des infrastructures physiques plus complètes, en s’appuyant sur des puces existantes.

Mitsubishi possède déjà son propre MegaPod, ainsi que la marque associée. Ce n’est pas la première fois que Musk rencontre des complications liées aux marques, après avoir échoué à obtenir celle de Robotaxi jugée trop générique, et avoir subi des retards pour Cybercab après qu’un autre déposant soit arrivé en premier.

Submer commercialise également son propre MegaPod, présenté comme un centre de données en boîte, ce qui ajoute aux complications liées au nom.

Y a-t-il de la place pour Tesla sur ce marché ?

Au-delà des questions de marque, si Tesla lançait un produit de type Megapod, la concurrence serait rude face à des rivaux bien établis. Les plateformes DGX et HGX de Nvidia sont déjà largement utilisées dans les entreprises, et Huawei a aussi développé ses propres solutions autour de ses accélérateurs Ascend. Des fabricants de serveurs comme Dell et HPE proposent également leurs propres matériels.

Tesla pourrait néanmoins apporter son expérience globale pour attirer certains clients dans son écosystème. Une intégration avec Megapack pourrait, par exemple, offrir une alimentation électrique ininterrompue. xAI a déjà acheté pour un milliard de dollars de Megapacks. Le pouvoir d’achat et d’autres optimisations internes pourraient aussi permettre de maintenir des coûts bas.

Même si l’entreprise ne dispose pas réellement d’une base de clients existante dans les entreprises, les start-up de l’IA pourraient être séduites par sa technologie.

Le refroidissement intégré pourrait également constituer un argument clé, l’efficacité thermique étant désormais presque aussi importante que la performance des puces. Nvidia a par exemple déjà introduit un refroidissement liquide de nouvelle génération pour ses systèmes Rubin.

Quant à la suite, au vu des habitudes de Musk et de ses entreprises, les éventuelles évolutions de Megapod pourraient plutôt apparaître via des publications sur X ou des lancements surprises, plutôt que par des articles de blog ou des annonces officielles.