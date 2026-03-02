Samsung veut battre Apple avec un système d’exploitation piloté par l’IA

Samsung a détaillé davantage ses projets autour d’un « AI OS », un système qu’il estime capable de lui permettre de se démarquer des iPhone et des autres smartphones Android

Il s’agirait d’un système proactif, capable d’exécuter des tâches sans qu’aucune demande ne soit formulée

L’entreprise a également indiqué que les fonctionnalités d’IA fondamentales resteraient gratuites

La gamme Samsung Galaxy S26 constitue, en dehors du Privacy Display impressionnant du modèle Ultra, une évolution matérielle relativement progressive. En revanche, sur le plan logiciel, et plus particulièrement en matière d’intelligence artificielle, Samsung affirme avoir franchi un cap — et ce ne serait qu’un début.

Lors du lancement, les dirigeants de Samsung Won-Joon Choi (COO de la division Mobile eXperience Business) et Benjamin Braun (Chief Marketing Officer de Samsung Europe) ont exposé leur vision de l’IA en déclarant « nous voulons créer un nouvel Android OS » baptisé AI OS.

Cet AI OS est développé en collaboration avec Google et représenterait « un élément de différenciation majeur sur notre marché », permettant aux smartphones Samsung de se distinguer à la fois des iPhone et des autres concurrents Android.

Comme l’a reconnu Samsung, cela n’a pas toujours été le cas. « Avant, c’était iOS contre Android. Android était en quelque sorte suiveur, puisque l’iPhone a été lancé en 2007 et Android est arrivé quelques années plus tard », a expliqué Won-Joon Choi.

« Mais à l’ère de l’IA, de nombreuses innovations sont possibles au niveau du système d’exploitation et nous travaillons avec Google pour créer ce que nous appelons l’AI OS. Nous voulons créer un nouvel Android OS que nous appelons AI OS », a-t-il ajouté.

Perplexity sur un Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Future / Hamish Hector)

Des propos ambitieux, mais que permettra concrètement cet AI OS ? Les détails restent encore limités, mais Samsung décrit l’intelligence artificielle qui en constitue le cœur comme un « ami magique et invisible », capable d’agir de manière proactive, sans attendre d’instructions.

Cette approche contraste avec l’IA actuelle sur smartphone, majoritairement réactive et nécessitant des commandes explicites. L’AI OS accomplirait ainsi « les choses que l’on jugeait utiles sans avoir vraiment eu le temps de les faire », et ce, sans sollicitation préalable.

« Il y a un passage progressif d’une phase d’enfance vers davantage de maturité, d’une IA réactive vers une IA proactive », a ajouté Benjamin Braun.

Un exemple simple a été présenté lors de la conférence Unpacked. Dans un aperçu de la dernière version du résumé Now Brief, Samsung a montré une réservation de restaurant absente du calendrier du propriétaire du téléphone. Galaxy AI avait repéré que la confirmation avait été reçue par message texte et l’avait intégrée dans le Now Brief du jour, dans une section « à vérifier ».

La vision de Samsung pour son nouvel « AI OS » dépasse clairement cet exemple et implique un certain niveau d’adhésion en matière de confidentialité. Toutefois, si le fonctionnement réel se montre aussi efficace que cette démonstration, il pourrait s’agir d’un changement discret mais significatif par rapport aux systèmes d’exploitation traditionnels des smartphones.

Une IA agentique alimentée par de nombreux LLM

Samsung affirme que même si vous avez oublié d'ajouter des éléments à votre calendrier, Galaxy AI peut désormais vous fournir de manière proactive des informations telles que vos réservations de restaurant dans votre Now Brief. (Image credit: Samsung)

Ce que décrit Samsung correspond à ce que l’on appelle une IA agentique, c’est-à-dire des systèmes capables d’atteindre des objectifs avec une supervision humaine limitée.

De nombreuses entreprises explorent déjà ce concept, mais Samsung semble vouloir le placer au cœur des smartphones Galaxy. Point notable, une grande partie de ces fonctionnalités devrait rester gratuite, l’entreprise ayant précisé vouloir « maintenir les fonctionnalités d’IA de base gratuites ».

Des inquiétudes peuvent émerger quant aux implications en matière de confidentialité, puisqu’une telle IA nécessite l’accès aux données du téléphone pour exécuter certaines tâches. Samsung affirme néanmoins pouvoir rassurer sur ce point. Pour la plupart de ses outils d’IA, il est possible d’opter pour un traitement directement sur l’appareil ou pour un envoi des données vers le cloud.

À propos de ce dilemme « sécurité contre praticité », Won-Joon Choi a déclaré « notre approche consiste à proposer les deux options. Pour la majorité de nos fonctionnalités, il est possible de choisir entre une solution d’IA embarquée sur l’appareil ou une solution d’IA dans le cloud ».

(Image credit: Samsung)

Les fonctionnalités d’IA embarquées semblent également se développer. Samsung a évoqué les Jeux olympiques d’hiver, récemment sponsorisés, où le signal téléphonique était souvent inexistant dans les montagnes de Cortina, en Italie.

« À Cortina, il peut être difficile de trouver quelqu’un qui parle anglais », a expliqué Benjamin Braun. « Mais comme Galaxy AI fonctionne directement sur l’appareil, il reste possible de l’utiliser comme traducteur, ce qui est remarquable. De nombreuses photos sont prises pendant une compétition — leur retouche, qui nécessitait autrefois Photoshop, des heures de travail et une grande complexité, peut désormais être réalisée directement sur l’appareil », a-t-il ajouté.

Ces fonctionnalités ne sont pas totalement exclusives à Samsung, mais l’entreprise estime disposer d’un avantage supplémentaire par rapport à certains concurrents. Contrairement aux smartphones Pixel de Google, très dépendants de Gemini pour l’IA, les appareils Samsung intègrent également des fonctionnalités d’IA développées en interne, comme Bixby, ainsi que des outils d’autres entreprises, comme Perplexity, en complément des solutions de Google.

L’AI OS de Samsung — dont les premières étapes apparaissent avec la gamme Galaxy S26 — pourrait ainsi réunir certaines des meilleures fonctionnalités et modèles issus de l’écosystème de l’IA. En théorie, cela pourrait compliquer la tâche d’Apple ou d’autres acteurs. La réalité de cette promesse se vérifiera au fil de l’année 2026.