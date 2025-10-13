Samsung relance la bataille Exynos vs Snapdragon avec les Galaxy S26

Des indices commencent à émerger sur les processeurs choisis pour le Galaxy S26

Un mélange de puces Exynos et Snapdragon semble désormais attendu

Le choix du processeur pourrait varier selon les pays

À chaque lancement d’une nouvelle série Galaxy, une question revient systématiquement : quels modèles recevront les puces Qualcomm, et lesquels miseront sur les processeurs maison Exynos ? Une fuite récente pourrait apporter un début de réponse pour les futurs Galaxy S26.

Selon des éléments obtenus par l’équipe de SamMobile, les Galaxy S26 Pro (modèle de base) et S26 Plus devraient être équipés de la puce Exynos 2600, tandis que les S26 Edge et S26 Ultra intégreraient le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Le rapport de SamMobile précise toutefois que tous les modèles vendus aux États-Unis et en Chine pourraient embarquer le Snapdragon, une stratégie déjà utilisée par Samsung par le passé (même si le constructeur a souvent changé de cap, rendant toute prédiction incertaine).

Samsung réalise des économies en utilisant ses propres processeurs, mais des doutes subsistent quant à leur capacité à rivaliser avec les performances des puces Qualcomm — une question qui reviendra forcément sur le tapis en 2026.

Nouvelle année, nouveaux modèles

Verrons-nous un successeur au Samsung Galaxy S25 Plus ? (Image credit: Philip Berne / Future)

La présence du Galaxy S26 Plus peut surprendre, surtout après les rumeurs annonçant son abandon au profit du modèle Galaxy S26 Edge. Plus récemment, des informations laissent entendre que le modèle Plus serait finalement de retour en production.

Concernant le changement de nom du Galaxy S26 en Galaxy S26 Pro, il s’agirait essentiellement d’un repositionnement marketing. Ce modèle resterait le plus abordable de la gamme, tandis que l’Ultra resterait le plus puissant et le plus complet.

Plus tôt cette année, la série Galaxy S25 avait été lancée avec uniquement des processeurs Snapdragon — une décision qui s’expliquerait par des difficultés de production liées à la puce Exynos 2500, qui a finalement été intégrée au Galaxy Z Flip 7.

Il faudra attendre encore un peu pour découvrir quelle direction Samsung adoptera cette fois. Si le calendrier habituel est respecté, les quatre modèles attendus du Galaxy S26 devraient être dévoilés en janvier. Toutes les annonces seront relayées à ce moment-là.