Samsung pourrait enfin revoir le design photo de ses Galaxy, avec un changement taillé pour la charge façon MagSafe

Samsung envisagerait de revoir la disposition des caméras sur les futurs Galaxy

Ce changement pourrait notamment permettre d’intégrer des aimants, afin d’utiliser des chargeurs et accessoires magnétiques sans coque

Il ne faudrait probablement pas s’attendre à voir cette évolution avant le Galaxy S27 au plus tôt

Le design de la gamme Samsung Galaxy S peut être perçu comme iconique ou au contraire comme assez banal, selon les points de vue. En revanche, un constat s’impose : l’esthétique de ces smartphones a très peu évolué au fil des années, en particulier en ce qui concerne l’alignement vertical des caméras.

Il semblerait toutefois que Samsung prépare un changement. Selon Ice Universe, un leaker réputé qui s’est exprimé sur Weibo (relayé par Phone Arena), l’entreprise envisagerait de modifier la position des capteurs photo arrière.

La même information a également été partagée par un autre leaker sur le site sud-coréen Naver. Celui-ci précise en commentaire que l’un des objectifs de cette modification serait de libérer de l’espace pour intégrer des aimants Qi2 directement dans le téléphone. Les futurs modèles Samsung pourraient ainsi proposer une recharge sans fil magnétique de type MagSafe, sans nécessiter de coque spécifique.

Une inspiration possible venue de la concurrence

Image 1 of 4 Le Google Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future) Le iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le Xiaomi 17 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Le OnePlus 15 (Image credit: Philip Berne / Future)

Si tel est le cas, les caméras redessinées pourraient ne plus descendre aussi bas au dos du smartphone qu’actuellement. On pourrait alors voir apparaître un module en forme de pilule à la manière des Pixel, un îlot photo s’étendant sur toute la largeur comme sur l’iPhone, ou encore un bloc carré à l’image du OnePlus 15.

Il serait aussi envisageable d’adopter un module circulaire, comme celui du Xiaomi 17 Ultra. Toutefois, si des aimants doivent être intégrés, ce module devrait probablement être plus compact que celui proposé par Xiaomi.

Il semble peu probable que Samsung copie directement l’un de ces designs, la marque cherchant à conserver une identité propre. Néanmoins, ces quatre configurations figurent parmi les plus répandues sur le marché des smartphones. Une solution s’en rapprochant paraît donc plausible.

Il reste difficile de savoir si et quand ce changement de design sera effectivement mis en œuvre. Si cela devait arriver, un modèle haut de gamme serait sans doute concerné en premier. La série Samsung Galaxy S27 constituerait l’échéance la plus probable, avec un lancement attendu au début de l’année 2027. Quel que soit le projet exact de Samsung, il faudra donc probablement patienter encore un certain temps.